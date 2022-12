Non solo panettone, ecco il dolce che non può mancare a Natale e basta un’ora per prepararlo

Campeggiano ormai da più di un mese sugli scaffali dei supermercati. Panettoni e pandori sono i dolci natalizi più classici. Di origini diverse, hanno saputo conquistare il mercato un po’ ovunque in Italia. Da Nord a Sud, è difficile non trovarne. Tuttavia, ogni regione mantiene viva la tradizione del suo dolce per le feste. Oggi ne andremo a scoprire uno in particolare, con una caratteristica ben precisa.

“Il Natale quando arriva, arriva” era una famosa battuta di uno spot televisivo degli anni ’80, interpretato da Renato Pozzetto, per una nota marca di panettoni. Una volta questi andavano in onda a ridosso delle festività, oggi cominciano a invadere le nostre televisioni già dagli inizi di novembre. Anche grazie alla pubblicità, il panettone, da simbolo milanese del Natale è arrivato praticamente in tutta Italia e anche oltre.

Il dolce tipico, quello a cui gran parte di noi pensano quando si terminano le cene o i pranzi del 24 e 25 dicembre. Per fortuna, però, le tradizioni di altre leccornie che ogni regione o città sforna in questo periodo, non si stanno esaurendo a causa della standardizzazione. Oggi andremo a proporre un dolce, se vogliamo simile al panettone, ma con alcune chiare peculiarità. Da gustare in compagnia, magari anche davanti a un bel film di Natale.

Non solo panettone, ecco il Pannocchio Lupacchioli, dolce tipico molisano

Proviene dal Molise e si chiama Pannocchio Lupacchioli. Si chiama così grazie alla pasticceria di Campobasso che lo creò, partendo dalla base del panettone, per poi inserire alcuni altri ingredienti. La vera differenza, però, è che questo dolce non necessita di lievitazione e basta poco più di un’ora, anche il giorno prima, per confezionarlo. Andiamo a vederne gli ingredienti:

5 uova;

250 g di burro;

250 g di zucchero;

180 g di farina di mais;

280 g di farina 00;

100 ml di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

1 cucchiaio di essenza di vaniglia;

75 ml di liquore Strega;

80 g di gocce di cioccolato fondente.

Il procedimento inizia montando insieme uova e zucchero. Nel mentre, fondiamo il burro che andremo ad aggiungere, non caldo, al composto. Poi, setacciamo bene prima la farina bianca, poi quella di mais e infine il lievito. Quindi, amalgamiamo il tutto versando anche il latte e il liquore Strega. Questo è un prodotto tipico del Beneventano. Volendo si può sostituire con altro liquore aromatico.

Come si prepara il Lupacchioli

Una volta che avremo un impasto fluido e senza grumi, possiamo concludere mettendo l’essenza di vaniglia e le gocce di cioccolato. Versiamo il tutto all’interno di una tortiera con i bordi piuttosto alti. Prima, però, foderiamola con della carta da forno.

Inforniamo a una temperatura di 180 gradi per circa 50 minuti. Al termine, un profumo intenso invaderà la nostra cucina. Non solo panettone, ecco il dolce che non può mancare sulle tavole molisane, ma perché non cucinarlo anche nelle altre regioni d’Italia? Il Lupacchioli, da gustare non solo a Natale, soprattutto se si dovesse arrivare nella giusta forma.