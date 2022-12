Chi ci avrebbe mai pensato! Ecco cosa fare con le uova scadute per non buttarle via e riutilizzarle in casa

Anche se non si possono più mangiare, le uova scadute non vanno buttate perché possiamo riutilizzarle in casa in tanti modi utili. Risparmieremo e cureremo la nostra pelle, i capelli e le nostre piante. Ma vediamo nello specifico come usarle.

Capita a tutti a volte di dimenticare per qualche giorno delle uova in frigo e ricordarci di loro solo quando la data di scadenza è ormai passata. Se le uova sono irrimediabilmente marce, ovviamente è impossibile salvarle e vanno buttate. Ma se sono passati soltanto pochi giorni dalla scadenza possiamo utilizzarle in modi alternativi. Anche se non sono più commestibili, infatti, le uova possono essere utilizzate in molti altri modi in casa. Vediamone alcuni.

Impacco alle proteine per capelli nutriti, morbidi e lucenti

Il primo modo per utilizzare le uova scadute e non buttarle via è quello di metterle al servizio della nostra routine di bellezza. Chi ci avrebbe mai pensato! In particolare, si utilizzano le uova da secoli come maschera per capelli. Il loro alto contenuto di proteine, infatti, è un vero toccasana per i capelli sfibrati che hanno perso la loro vivacità e lucentezza. Ma come procedere per una maschera alle uova?

Semplicissimo, in una ciotola sbattiamo un uovo crudo (o due, se abbiamo i capelli molto lunghi), aggiungiamo qualche cucchiaio di latte e un cucchiaino d’olio. Mischiamo bene il contenuto della ciotola. Poi applichiamolo sulla nostra chioma, in particolare sulle lunghezze, avendo cura di distribuire il composto uniformemente. Copriamo i capelli con una cuffia per la doccia, una bandana o un foulard, per evitare che il liquido coli e lasciamolo in posa per almeno mezz’ora. Poi risciacquiamo con abbondante acqua tiepida e procediamo a lavare i capelli come al solito con shampoo e balsamo. La nostra chioma risulterà subito più nutrita e lucente.

Chi ci avrebbe mai pensato ad usare le uova scadute per un trattamento viso con i fiocchi

Il secondo suggerimento per riutilizzare le uova appena scadute è di trasformarle in un trattamento viso. In particolare, uno scrub per il viso con i tuorli è un vero toccasana per la nostra pelle. Stavolta dobbiamo utilizzare soltanto i tuorli, scartando gli albumi. In una ciotola, mischiamo un tuorlo con un cucchiaio di zucchero e aggiungiamo un cucchiaino di miele. Stendiamo il composto sul viso, aiutandoci con un pennello pulito, e massaggiamo molto delicatamente con i polpastrelli per eliminare lo strato superficiale di pelle morta. Poi lasciamo in posa una decina di minuti. Sciacquiamo abbondantemente e procediamo all’applicazione di una crema idratante delicata. La nostra pelle ci ringrazierà.

L’uovo è amico del giardino e delle piante

Ma cosa possiamo fare con le uova scadute se non abbiamo tempo per una beauty routine? Chi ci avrebbe mai pensato che la risposta sia semplicissima: possiamo utilizzare le uova scadute anche nell’orto, o per le nostre piante in vaso, se non abbiamo un giardino. Le uova, infatti, sono un ottimo materiale da aggiungere al nostro compost per creare un terriccio sano e ricchissimo di nutrienti. In particolare, sono i gusci ad essere ricchissimi di minerali preziosi per le nostre piante.

Se non abbiamo un composter, niente paura: possiamo sminuzzare finemente le uova aiutandoci con un mortaio (o anche un batticarne) e mettere mezzo cucchiaino della polvere risultante nel vaso delle nostre piante per renderle ancora più rigogliose. Insomma, delle uova non si butta via niente.