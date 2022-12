Ecco cosa dovremmo mangiare per arrivare in forma a Natale e non rinunciare a nulla durante le feste

Cosa dovremmo mangiare per arrivare in forma a Natale-proiezionidiborsa.it

Con il Natale ormai prossimo, ecco che ritorna il dilemma della dieta post festività. Un ritornello che sentiamo da anni, su come smaltire al meglio quelle che saranno le grandi abbuffate che ci aspettano. Tuttavia, perché non pensare anche a un pre? Per quale motivo non si può tenere un giusto regime alimentare prima, per non subire troppo gli effetti delle festività dopo? A queste domande proveremo a rispondere.

Parlare di dieta preventiva, forse, sarebbe un po’ eccessivo. Certo, alcuni accorgimenti da tenere in queste due settimane scarse che precedono il Natale potrebbero davvero aiutare. Senza contare che ci permetterebbero di non rinunciare davvero a nulla, delle tante tavole imbandite che ci si presenteranno dinanzi.

Proporremo, quindi, una dieta detox preventiva che si baserà su frutta, verdura, acqua e fibre. Per ripulire l’organismo e fare spazio a tutti quei cibi che ci proporrà il Natale, sempre stando attenti, però, alle quantità da assumere.

Cos’è una dieta detox

Detox è l’abbreviazione del termine inglese detoxing, ovvero disintossicante. Di conseguenza, una dieta chiamata così ha come obiettivo quello di depurare il corpo per aumentarne il benessere generale. In particolare, da tutti quegli alimenti ricchi di grassi saturi, proteine animali e carboidrati raffinati.

É bene precisare che rientra nella cosiddetta medicina alternativa, ben differente da quella convenzionale. Questo non è assolutamente un male, ma bisogna comunque prestare la giusta attenzione prima di seguirne una. Un consulto da un dietologo è sempre consigliato, perché, molto spesso, una dieta detox non rappresenta l’equilibrio giusto a livello di regime alimentare. Tuttavia, seguirla in un breve lasso di tempo, una settimana o poco più, non dovrebbe rappresentare un grande problema.

Ecco cosa dovremmo mangiare per depurare l’organismo nella settimana che precede il Natale

Partiamo dalla cosa più importante, riconosciuta universalmente. L’acqua, almeno un paio di litri al giorno, è l’elemento fondamentale per veicolare le tossine fuori dal nostro corpo. Di conseguenza, oltre ad assumerla come liquido, dobbiamo inserire cibi ricchi di acqua. Gli agrumi, i kiwi, l’avocado e l’ananas. Sono tutti cibi di stagione che abbonderanno nelle prossime settimane. Senza dimenticare le mele, con le loro proprietà.

Accanto a questi, non possono mancare i legumi, con fagioli, ceci e lenticchie in testa. Non solo da mangiare, queste ultime, per il cenone di fine anno.

Passiamo, poi, alle verdure, anche queste di stagione. Quindi, broccoli, spinaci, carciofi, carote, sedano e finocchi. Andandole ad abbinare adeguatamente per preparare insalate nutrienti. Con bacche di goji, zenzero, coriandolo e aglio a completare il tutto. Con condimenti solo a base di olio extravergine d’oliva.

Da evitare, bevande alcoliche o gassate e ricche di coloranti, caffè, se non di orzo, fritti, cibi confezionati e ricchi di zuccheri raffinati.

Salumi e formaggi sarebbero da mettere da parte per qualche giorno, in attesa poi di consumarne, nella giusta quantità durante le feste.

Insomma, un regime alimentare piuttosto severo, che potremmo correggere con l’assunzione di carne come quelle di pollo o tacchino e pesce azzurro in moderate quantità.

Dunque, ecco cosa dovremmo mangiare per arrivare in forma alle feste di Natale, il tutto da abbinare a un’adeguata attività fisica, a cui dedicare almeno una mezz’ora al giorno.