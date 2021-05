La crema solare è certamente la nostra alleata migliore quando si tratta di combattere l’invecchiamento della pelle, la comparsa di rughe e macchie, e ovviamente i danni causati dalle radiazioni UV. Per questo, sempre più persone sono consapevoli della necessità di applicare la crema solare tutti i giorni sulle parti del corpo esposte al sole, primo fra tutti il viso. La crema solare, quindi, non deve accompagnarci solo in spiaggia, ma anche nella nostra vita quotidiana.

Tuttavia, molti di noi trascurano un passaggio fondamentale nella propria routine di applicazione della crema solare, che rischia di vanificarne l’efficacia dopo appena poche ore.

Attenzione a questo errore che facciamo in molti che vanifica l’applicazione della crema solare sul viso e non ci protegge da raggi UV e rughe.

Mai dimenticarsi di ripetere l’applicazione

Come mai spesso la nostra pelle risulta arrossata e irritata anche se ci siamo premurati di applicare la crema solare? La risposta è semplice: facciamo un banale errore di dimenticanza. Attenzione a questo errore che facciamo in molti che vanifica l’applicazione della crema solare sul viso e non ci protegge da raggi UV e rughe. L’errore banale che facciamo in molti è quello di dimenticare di riapplicare la crema solare. Se leggiamo l’etichetta sui flaconi di crema, viene sempre raccomandato di ripetere l’applicazione per mantenere una protezione completa e duratura. Ma spesso applichiamo la crema solo una volta e poi ce ne dimentichiamo. Ma quanto dura la protezione solare dopo la prima applicazione?

Quanto dura la crema solare sulla pelle

La risposta dipende dalle circostanze. Ovviamente se siamo al mare o in piscina la crema durerà di meno perché verrà lavata via dall’acqua. Ma anche in una giornata particolarmente calda in cui sudiamo molto, la crema sul viso potrebbe venire rimossa prematuramente.

In generale, gli esperti concordano nel dire che la protezione offerta dalla crema solare funziona per almeno due ore dopo l’applicazione, ma che trascorse le due ore, conviene riapplicarla per risultati ottimali.

Attenzione, non soltanto la pelle ha bisogno della crema solare: ecco come creare una crema solare naturale per i nostri capelli.