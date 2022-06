Serve fare una sola passeggiata in orto o giardino per ammirare tutto lo splendore della natura in questa fase dell’anno. Alberi perfettamente fioriti, fogliame verde brillante e un odore inebriante che accompagna la passeggiata.

Questa è una fase di risveglio a 360 gradi anche per afidi, parassiti e animali ben più grandi come le talpe. Se questo è il periodo delle formiche sugli alberi da frutto, ancora un’altra minaccia incombe sulle nostre piante.

Si tratta di piccolissime chiocciole che popolano alberi come il fico e che si attaccano alla pianta in gruppo. Queste piccolissime lumache mangiano le foglie degli alberi, invadendo totalmente gli arbusti.

Fortunatamente, esistono tanti rimedi naturali che possono aiutarci a tenere lontane le lumache dalle piante anche in vaso.

Perché accade e come evitarlo in modo semplicissimo

Bisogna subito precisare che queste lumache non brucano ogni tipologia di foglia. Se è frequente trovare foglie di bieta selvatica con buchi, un po’ meno frequente è che queste possano danneggiare le foglie del fico, ad esempio.

Quindi, le chiocciole sembrerebbero provocare danni maggiormente alle erbe selvatiche e dolci. Tuttavia, la loro presenza su alberi come il pesco, l’albicocco e simili potrebbe dare qualche fastidio.

Come fare, dunque, per allontanarle senza far loro alcun tipo di male?

Basta questo rimedio naturale per allontanare le lumache piccolissime che mangiano le piante, ancora più facile del macerato di aglio

Anche se molti ricorrono a soluzioni naturali come il macerato di aglio o quello di ortica, esisterebbe un rimedio ancora più semplice. Basterà semplicemente posizionare un piccolo lembo di tessuto ben resistente e spesso, come il cotone o il jeans, sul tronco in basso alla pianta.

Servirà, poi, fare sopra un giro di PVC o collocare una porzione di sacco nero per l’immondizia. Immediatamente sopra, bisognerà posizionare qualcosa di scivoloso per le lumache. Il consiglio è di usare soluzioni come il grasso agricolo o qualcosa di ancora meno invasivo come la crema per le mani.

Ma perché basta questo rimedio naturale per allontanare le lumache che fanno visita alle piante dell’orto o del giardino? Semplice, le lumache faranno difficoltà a risalire lungo il tronco, per via della crema troppo scivolosa. La vera particolarità, poi, è che possiamo riciclare vecchi tessuti o lembi di abiti strappati.

Ricordiamo che si tratta di un metodo della nonna molto in voga sul web ma che non ha valenza scientifica.

