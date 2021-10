Una corretta alimentazione è quella che fornisce al nostro organismo tutti i nutrienti necessari per rimanere in salute. È importante sia per mantenere una perfetta forma fisica, ma anche per prevenire delle gravi malattie. Ad esempio non solo arance ma anche questo semplice ortaggio protegge dai malanni e aumenta le difese. Ma è importante sapere anche quanto camminare ogni giorno per ridurre ansia, colesterolo e migliorare la salute delle ossa.

Inoltre, una dieta sana e bilanciata è fondamentale durante tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti.

Uno dei semi più salutari

Sappiamo che mangiare 5 porzioni di frutta e di verdura (2 di frutta e 3 di verdura) ci mantiene in salute e allunga la vita. Ma anche altri alimenti sono fondamentali per il benessere del nostro organismo.

Ad esempio, ci sono dei piccoli semi, originari del Guatemala e del Messico, ricchi di nutrienti. Parliamo dei semi di chia, ricavati dalla Salvia Hispanica, una pianta floreale dai bellissimi fiori blu e viola. La chia ha origini antichissime, infatti era largamente utilizzata dai Maya e Aztechi.

Questo seme, molto piccolo e dalla forma tondeggiante, non ha un sapore ben definito ma ha una consistenza tanto croccante.

Non solo omega 3 ma anche fibre e antiossidanti in questi semi croccanti ma poco considerati

I semi di chia sono un alimento ancora poco considerato, ma sappiamo che hanno numerose proprietà nutrizionali. Sono considerati un’importante fonte di acidi grassi omega 3, che secondo gli esperti potrebbero proteggere il nostro organismo da alcune gravi malattie. In realtà, non solo omega 3 ma anche fibre e antiossidanti ci sono in questi semi croccanti ma poco considerati.

Infatti i semi di chia contengono molte fibre che aumentano il senso di sazietà e proteggono il nostro intestino. Questo alimento è indicato per chi soffre di colon irritato e stitichezza.

La chia è anche un’importante fonte di numerosi antiossidanti, fra cui l’acido caffeico, la quercetina e l’acido ferulico. Sono presenti anche vitamine del gruppo A, C ed E.

Come si preparano

I semi di chia non hanno un sapore ben definito, ma sono molto versatili. Si possono abbinare a ricette dolci e salate, ma utilizzare anche come decorazione sopra ogni piatto.

Possiamo aggiungere la chia alle insalate, nelle zuppe, nelle minestre o nelle vellutate. Ma utilizziamo questo alimento anche come snack salutare, aggiungendolo allo yogurt, al porridge o al muesli della colazione.