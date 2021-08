Le vitamine sono dei nutrienti fondamentali per il benessere del nostro organismo. Rafforzano il sistema immunitario, proteggono la pelle, aiutano durante la gravidanza, supportano la crescita cellulare e sostengono le ossa e i muscoli.

Poiché le vitamine non vengono prodotte autonomamente dal nostro corpo, dobbiamo assumere la dose giornaliera necessaria, attraverso una corretta alimentazione. Infatti pochi sanno che questa sana abitudine ogni giorno ci mantiene in salute e allunga la vita.

Ogni vitamina ha la sua funzione e aiuta a proteggere e tutelare una parte del nostro corpo. Quando parliamo di malanni di stagione e di inverno, ci viene subito in mente la vitamina C. In pochi sanno che questa vitamina non solo aiuta ad aumentare e rafforzare le difese immunitarie, ma favorisce anche l’assorbimento del ferro, mantiene sana la pelle e migliora la guarigione delle ferite.

Possiamo assumere la vitamina C attraverso molti alimenti. Infatti non solo arance ma anche questo semplice ortaggio protegge dai malanni e aumenta le difese.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare dei cavoletti di Bruxelles. Un ortaggio facilmente riconoscibile, perché ricorda un cavolo in miniatura. Le foglie sono compatte e sovrapposte e formano una piccola sfera. Per il sapore amaro e l’odore che emanano in cottura, non sono degli ortaggi molto amati, soprattutto dai bambini.

Le proprietà benefiche di un ortaggio poco apprezzato

I cavoletti di Bruxelles non sono un alimento molto apprezzato, ma apportano importanti benefici per la nostra salute.

Come tutte le verdure che fanno parte della famiglia delle crucifere, sono ricche di vitamine e antiossidanti.

In particolare, sono un eccellete risorsa di vitamina C, importante per affrontare la stagione invernale, infatti rinforzano le difese immunitarie. Ma i cavoletti di Bruxelles si occupano anche della pelle, delle ossa, dei denti e intervengono sulla produzione del collagene. Insomma una vitamina che aiuta molte parti del corpo.

La cottura ideale per questi ortaggi

I cavoletti di Bruxelles, possono essere cucinati in tantissimi modi. Ma per preservare tutte le loro proprietà nutritive, bisogna farli cuocere per breve tempo e in poca acqua. Meglio quindi stufarli a vapore o cuocerli velocemente in padella.

Per contrastare il cattivo odore che emanano durante la cottura, possiamo utilizzare un vecchio rimedio della nonna: posizioniamo una tazzina piena di aceto sul coperchio della pentola.

Approfondimento

