Il pesce azzurro è un ottimo alleato per la salute del nostro cuore. Secondo le fonti scientifiche e mediche la ricchezza di omega 3 andrebbe ad abbassare in maniera naturale colesterolo e trigliceridi. Senza contare il piacere di gustare il pesce in tutte le sue forme e cotture. Ma se non ci piace? Perché dobbiamo mettere in conto che ci sono anche tante persone che non lo gradiscono. Per assumere i grassi omega 3 si può quindi ricorrere agli integratori. Possibilmente sempre col consiglio di un medico o di uno specialista. Ma possiamo trovare queste sostanze anche in altri alimenti. Non solo nel pesce ecco in quali cibi meno conosciuti potremmo trovare i preziosissimi omega 3 per difendere il cuore.

Un acido grasso nei cibi vegetali

Il suo nome tecnico è acido alfa-linolenico e in codice è più noto come ALA. È un acido grasso presente negli alimenti vegetali e avrebbe le stesse caratteristiche di quelli contenuti nei pesci. Lo troviamo in alcune alghe. In Italia ancora poco utilizzate, a differenza dell’Oriente. Ecco perché sarebbe importante combattere l’obesità e il sovrappeso con un’alimentazione che comprenda le alghe. Alimenti ricchissimi di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti veramente benefici per la linea e la salute.

C’è un tipo di pane che ultimamente gli italiani stanno apprezzando: quello ai semi di chia. Come le alghe anche questa sostanza contiene fibre, antiossidanti e mucillaggini. Tanti grassi acido omega 3 in questi semi che possiamo assumere anche nello yogurt o nel latte della mattina. Originariamente conosciuti come semi energizzanti, oggi i semi di chia, grazi agli studi più moderni, sono considerati un “superfood”. Inseriti sempre di più nelle panificazioni con farina integrale anche per le loro virtù a favore dell’attività intestinale. Come riportato anche nello studio che alleghiamo.

Una pianta spontanea benefica

Non solo legumi e cavoli per combattere il colesterolo ma anche questa pianta mediterranea quasi sconosciuta. Avevamo segnalato la portulaca ai nostri Lettori in questo articolo. E siamo costretti a ripeterci. Nel senso che questa pianta spontanea, che le nostre nonne raccoglievano in grande quantità, è piena di omega 3. Ottima nelle insalate, ma anche nelle zuppe e nelle minestre. Un ottimo modo per assumere omega 3 anche senza mangiare pesce.

