Mancano pochissime settimane al Natale e già ci stiamo adoperando tutti per addobbare la casa e acquistare i regali da donare ad amici e familiari. In un periodo così magico, sicuramente nessuno ha voglia di discutere e sostituire momenti spensierati e gioiosi con tensioni e nervi a fior di pelle.

Proprio per questo motivo consigliamo di stare attenti all’oroscopo, poiché questi giorni per alcuni segni zodiacali non saranno proprio al massimo. Infatti, sarà una fine dell’anno disastrosa per questi 3 segni zodiacali che però avranno una rivincita in amore e fortuna nel 2022.

Tra questi vi sono anche i protagonisti dell’articolo di oggi. A causa dell’influenza negativa di alcuni pianeti, ecco quali sono i segni zodiacali più permalosi capaci di far trascorrere delle feste natalizie pessime.

Dicembre non fortunato per questi 2 segni

Come detto poc’anzi, il mese di dicembre purtroppo sarà sfortunato per alcuni segni, tra cui figurano il Toro e il Gemelli. A causa di Saturno in contrapposizione a Giove, al Toro aspetteranno dei giorni infernali. Le tensioni saranno tangibili e il nervosismo sarà alle stelle.

A questo si aggiunge la personalità del Toro, le cui caratteristiche principali sono la calma e la pazienza. Ma, c’è un ma. Con il Toro non si scherza, nel vero senso della parola. I nati sotto il segno del Toro sono permalosi perché non sanno stare al gioco né allo scherzo.

Passiamo al Gemelli. Questo segno simboleggia la contrapposizione “fatta persona”, infatti proprio come i gemelli (nel senso biologico del termine), il segno è costituito da caratteristiche contrapposte. Per esempio, il Gemelli è il segno più divertente di tutti e ama primeggiare.

Ma a ciò si contrappone la sua permalosità. I nati sotto il segno del Gemelli possono scherzare, anzi amano scherzare, stuzzicare e provocare ma guai a chi lo fa con loro. Inoltre, dicembre sarà un mese altalenante per il segno per cui saranno presi così tanto dai loro pensieri che non ci starebbero neanche tre secondi a litigare.

Ecco quali sono i segni zodiacali più permalosi capaci di far trascorrere delle feste natalizie pessime

Ma non è finita qui perché ci sono altri 3 segni zodiacali considerati come i più permalosi, e non c’entra nulla l’influenza negativa dei pianeti. Attenzione a non toccare valori e tasti dolenti con la Bilancia, il Leone e il Pesci perché non la perdoneranno facilmente.

Forse il Leone l’avremmo potuto immaginare date le caratteristiche della sua personalità, per certi versi simili a quelle del Gemelli, ma della Bilancia e del Pesci non l’avremmo mai detto. Eppure è così, la Bilancia ama così tanto l’equilibrio che non vuole discutere. Ma se le viene “toccato” un valore, un’idea, una credenza a cui tiene particolarmente, stiamo certi che non ce la farà passare liscia.

Anche il Pesci ama la tranquillità e non essere disturbato poiché crede nella frase “non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te”. Soprattutto se sta attraversando un periodo no, non sarà facile uscire vittoriosi da una discussione.

