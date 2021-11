“Prendi il moccio e pulisci il pavimento.” La classica frase che sa di azione punitiva più che pulente. Ma effettivamente, il mocio rappresenta da sempre l’abbinamento ideale all’attività di pulizia. Dall’esercito alle navi, dalle cucine a casa. Oggi, però, esistono davvero tante alternative, soprattutto alla luce delle superfici e dei pavimenti che abbiamo nelle case. Non solo mocio e straccio ma per avere pavimenti igienizzati e splendenti ecco 1 prodotto eccezionale e resistente. Vediamo qualche suggerimento che speriamo utile per i nostri Lettori, andando alla caccia di prodotti alternativi per la pulizia dei pavimenti. Senza dimenticare questo suggerimento di lettura: l’ingrediente segreto per disinfettare e mantenere puliti i nostri pavimenti sempre pieni di germi.

Una vera e propria rivoluzione nella pulizia di casa

Qualcuno definì “rivoluzionaria” la scoperta di un prodotto che in effetti potremmo definire eccezionale: il panno in microfibra. Parliamo di un articolo che, attira lo sporco, utilizzando la sua carica elettrostatica positiva. Grazie a questa azione tutto lo sporco, pieno di cariche negative, si attacca come una calamita. E attenzione che il panno in microfibra è perfetto per tutte le superfici. Dal parquet al cotto, dal marmo al gres. Questo, perché molto semplicemente attira a secco sporco e polvere, senza utilizzare prodotti chimici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo mocio e straccio ma per avere pavimenti igienizzati e splendenti ecco 1 prodotto eccezionale e resistente

Un altro vantaggio dei panni in microfibra è quello di essere davvero resistenti. Se infatti non finiscono tra le grinfie dei nostri amici a quattro zampe durano parecchio. Tra i migliori attualmente in commercio ci sono quelli delle ditte specializzate da anni nel settore. Ma acquistando anche su Internet, potremmo trovare anche delle sorprese, senza spendere cifre enormi. In questo senso può diventare davvero importante il parere degli acquirenti. Nulla, infatti come il forum delle opinioni per indirizzarci all’acquisto di panni in microfibra economici, ma efficaci e resistenti.

Come accade spesso un’invenzione dall’invenzione

Come è accaduto spesso nella storia, ci sono invenzioni che hanno aperto la strada involontariamente ad altre invenzioni. Potrebbe sembrare un gioco di parole, eppure è proprio quello che è accaduto alla microfibra. Nata probabilmente in Giappone negli anni ’70 inizialmente questo materiale era destinato ai costumi da donna. L’idea innovativa era quella di fornire un tessuto morbido, leggero e che non creasse problemi di irritazione alla pelle. È incredibile come questo tessuto applicato ai costumi fu un vero e proprio disastro.

E visto che molti acquistano anche gli accappatoi in microfibra, non perdiamo l’articolo di approfondimento. L’idea però aveva oltrepassato l’oceano e si dice che inglesi, americani e svedesi abbiano intuito l’importanza di questo materiale, applicandolo però in altri campi. Ecco, allora che grazie a una serie di innovazioni industriali, agli inizi degli anni ’90 spuntarono sul mercato i primi panni in microfibra per le pulizie di casa. Per la gioia di noi tutti.

Approfondimento

Se asciugamani e accappatoi puzzano nonostante i lavaggi allora la soluzione è in cucina