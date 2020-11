Ci sarà in fondo anche un motivo perché la povera Cenerentola di Walt Disney ha sempre in mano il secchio e lo straccio per lavare i pavimenti. Al di là della battuta e del riferimento a uno dei cartoni animati più belli in assoluto, pulire i pavimenti è considerato a volte una vera e propria punizione. Lo ricorderanno sicuramente anche i nostri Lettori che hanno fatto la leva militare, e magari si sono ritrovati a pulire le camerate, nemmeno per colpa loro. Oggi, più che mai poi con l’epidemia in corso, pensare di disinfettare i nostri pavimenti è una missione quotidiana. Igienizzanti, disinfettanti, cere e detergenti abbondano nelle corsie dei supermercati, ma vogliamo proporre l’ingrediente segreto per disinfettare e mantenere puliti i nostri pavimenti sempre pieni di germi.

L’aceto di mele

Questo alimento assolutamente naturale è anche il più consigliato per le tipologie di pavimenti in ceramica, ormai utilizzati nell’edilizia in larga scala. Dei servizi igienici della casa, fino alla cucina, alle camere e alla sala, un secchio d’acqua con l’aceto di mele rappresenterà una soluzione assolutamente concreta. E, qualora volessimo rendere ancora più concentrato il nostro detersivo casalingo, possiamo unire il bicarbonato. Uno disinfetta, l’altro sbianca.

Il procedimento

Ecco, quindi l’ingrediente segreto per disinfettare e mantenere puliti i nostri pavimenti sempre pieni di germi, assieme alle istruzioni per l’uso:

per prima cosa, rimuoviamo dalla superficie ogni traccia di polvere e di residui di sporco;

armiamoci quindi di un secchio e uno straccio o un mocio;

prendiamo due litri abbondanti di acqua pulita dal rubinetto e riempiamo il secchio;

aggiungiamo mezzo cucchiaio di bicarbonato e facciamolo sciogliere completamente;

aggiungiamo mezzo tappo di aceto di mele;

immergiamo lo straccio e passiamolo sul pavimento in maniera omogenea;

ripetiamo l’azione avendo cura di ricoprire tutta la superficie;

lasciamo asciugare.

Ricordiamo che possiamo eseguire questa operazione anche tutti i giorni, a patto di non avere a che fare con superfici diverse dalla classica ceramica delle mattonelle.

Approfondimento

La scelta del tipo di luce calda o fredda per la lettura e il lavoro è fondamentale per la salute della nostra vista