Croccante fuori e succosa all‘interno, è questa la cotoletta da provare almeno una volta nella vita

Quando pensiamo alla cotoletta, ci viene subito in mente quella milanese: la gioia di ogni bambino e la coccola per gli adulti. Infatti, non si tratta certo di un piatto salutare, ma se ce lo concediamo una volta ogni tanto, il nostro corpo potrebbe anche perdonarci. Lo stesso si può dire della sua cugina viennese, la Wiener Schnitzel. Allo stesso modo, questa cotoletta è ricchissima di gusto, croccantissima fuori e davvero succosa al suo interno. Si tratta di una cotoletta di vitello, che racchiude all’interno tutti i succhi della carne. Il procedimento poi fai in modo che questa rimanga tenera e non si secchi durante la cottura. Per quanto riguarda la panatura, stavolta non sarà l’olio a svolgere il lavoro.

Ingredienti

500 grammi fesa di vitello;

500 grammi burro chiarificato;

200 grammi pangrattato;

3 uova;

1 limone;

farina 00 q.b.;

sale fino q.b.

Per prima cosa tagliamo il burro a tocchetti e mettiamolo in un tegame ampio, considerato che è qui che friggeremo la nostra cotoletta. Accendiamo il fornello mettendo la fiamma bassa, così da fare sciogliere il burro lentamente senza bruciarlo.

Intanto, affiliamo il coltello e tagliamo delle fette di fesa di circa 3 cm di spessore. In alternativa, possiamo direttamente chiedere al macellaio di fare questa operazione per noi. In ogni caso, a casa dovremo lavorare ogni fettina con il batticarne. Continuiamo a farlo sino a ridurre di molto lo spessore della carne, raggiungendo i 5 mm circa. Adesso procediamo come sempre, preparando cioè tre vaschette contenenti farina, uova sbattute e pangrattato. Dovremo infatti procedere in questo ordine, intingendo la fettina nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Massaggiamo la carne con le dita per assicurarci che quest’ultimo ingrediente aderisca bene alla superficie.

Ora che le nostre fettine sono pronte portiamo il burro a temperatura, aumentando la fiamma fino a raggiungere i 160 grammi. Per accertarcene avremo bisogno di un termometro da cucina.

A questo punto, immergiamo una fettina alla volta lasciandola cuocere 5 minuti per lato. Adesso, dovrebbero aver raggiunto una piacevole doratura è una melodiosa croccantezza. Per preservarla, disponiamo le fettine sulla carta per fritto, evitando di metterle l’una sull’altra.

Serviamo la cotoletta ancora calda insieme ad una fettina di limone e il gioco è fatto. Croccante fuori e succosa all‘interno, è questa la cotoletta da provare almeno una volta nella vita.

Per assicurarci un risultato strepitoso, evitiamo gli errori più comuni grazie a questi preziosi consigli facili da seguire.