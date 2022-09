L’autunno è ufficialmente iniziato e molti di noi stanno già rimpiangendo il caldo estivo. I primi freddi sono incominciati e come sempre è una sfida scegliere i giusti capi per proteggersi dal freddo. Come sempre un’alternativa furba è quella di vestirsi a strati, sovrapponendo spessori diversi. Si tratta di un metodo efficace per essere pronti se le temperature salgono o scendono. Oggi vogliamo parlare di un capo di tendenza perfetto se vogliamo stare al caldo ma con stile. Ecco perché non solo maglioni, non soffriremo più il freddo grazie a questo capo tecnico comodo e alla moda.

Quando i capi tecnici entrano nella vita quotidiana

Un ambito della moda interessante ed in continua evoluzione sono i capi tecnici da montagna. Grazie ad una continua ricerca che fa evolvere i materiali, esistono tessuti perfetti per ogni occasione. Studiati apposta per avere uno spessore ridotto ma il massimo della resa, questi materiali proteggono dal freddo e dalle intemperie. Ed è per questo motivo che sempre più persone tendono ad usare questi capi anche nella vita quotidiana. Grazie all’innovazione tecnologica esistono tessuti sottilissimi ma caldissimi, altri quasi impalpabili in grado di resistere sotto la pioggia battente per ore. Oggi vogliamo parlare di un grande classico dell’abbigliamento da montagna, il pile. Questo capo è sempre stato visto come non molto casual, non adatto ai momenti più formali. In realtà ora non è più così, ed il pile è anche indossato in contesti casual.

Non solo maglioni, non soffriremo più il freddo con questo capo alla moda

Ed il pile è perfetto proprio per non avere freddo nelle mezze stagioni se cerchiamo un’alternativa alla lana. La lana, infatti spesso è molto spessa e pesante e non troppo piacevole sulla pelle. In seguito a questa tendenza che le case di abbigliamento tecnico stanno proponendo sempre più modelli eleganti e raffinati. Esistono pile dalla texture sottile e piacevole al tatto, sottili e coloratissimi. Abbiamo pile con inserti in lana filata, magari con decorazioni o ricami. In certi casi vengono anche cucite sullo strato esterno delle toppe realizzate al telaio come decorazioni.

Altri ancora contengono inserti in lana cotta o di feltro che dona un effetto ricercato. Questo materiale è molto caldo ed impermeabile, oltre che essere molto elegante. Ed è così che un capo considerato tecnico e da lavoro è entrato anche nel guardaroba di tutti i giorni. Perfetto nelle mezze stagioni, ci tiene al caldo senza rinunciare allo stile.

