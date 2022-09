Con l’autunno iniziato, le previsioni dell’oroscopo si fanno interessanti per i prossimi mesi. Se settembre sta regalando gioie a Leone e altri segni, l’ultima settimana non sarà da meno per qualcuno. La Luna nuova in Bilancia di domenica 25 influirà sia sul corpo che sulla mente, dando il via a un nuovo ciclo personale.

Questo periodo sarà per alcuni veramente positivo, con belle novità che miglioreranno umore e autostima. In particolare, l’oroscopo della settimana prossima vedrà 3 segni zodiacali all’apice dell’euforia.

Un evento significativo

L’oroscopo dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 deve tenere conto del novilunio. Questo accadimento, se nel segno della Bilancia, indicherebbe una fase di rinascita. Si prospetta la possibilità di cambiare pagina e ricominciare da capo. È una fase di riflessione e pianificazione, in cui bisognerà prendere delle decisioni riguardo al futuro.

La Luna nuova stimola a programmare con attenzione, organizzandosi a dovere sui prossimi progetti. In questo periodo si cercheranno calma e serenità perdute, con un occhio alle relazioni. La parola d’ordine è sincerità. Sarà importante concentrarsi anche su sé stessi, abbattendo ogni dubbio e incertezza per avviarsi verso momenti più sereni della vita.

L’oroscopo della settimana prossima vedrà 3 segni in cima alla classifica

Se c’è un segno zodiacale che potrà realizzarsi in questo lasso di tempo è quello dei Gemelli. È un momento magnifico quello attuale, in cui ci si sente pieni di energie e vitalità. Nessun ostacolo sembra insuperabile, grazie all’appoggio di Giove che favorisce il successo personale.

Con la giusta costanza si potranno raggiungere tutti i traguardi professionali. Ciò che conta è non avere fretta, ma pazientare e proseguire a piccoli passi. Per aumentare le chance si consiglia di stringere qualche collaborazione fruttifera, o farsi aiutare da qualcuno.

In amore si preannuncia un fine settimana bollente per i single. Le coppiette, invece, dovranno superare la giornata di mercoledì, che potrebbe generare qualche tensione.

Leone

Si attendono svolte importanti per questo segno dello zodiaco. Se negli ultimi anni il lavoro ha portato più dubbi che certezze, ora tutto pare cambiare. La settimana in arrivo sarà inoltre l’occasione per iniziare una nuova attività, da svolgere al meglio delle possibilità.

Il novilunio spinge ad agire e a prendere l’iniziativa. Si potrebbe presentare un progetto assai interessante o proporre un’idea innovativa. Le opportunità per racimolare qualche soldino non mancheranno, già da lunedì 26. Ci sarà qualche impedimento, il cui superamento dipenderà dalla propria volontà.

Vergine

Dopo una seconda metà d’estate vissuta col cuore in gola, arriverà finalmente la tanto attesa pace interiore. A lavoro ci sarà maggior serenità e non si faticherà a ottenere un riconoscimento. Marte dona sicurezza nei propri mezzi e spinge a osare. Inoltre il 28 e il 29 settembre potrebbero risultare propizi per ottenere un colloquio.

Dal lato sentimentale l’intraprendenza verrà ripagata. Una proposta d’amore potrebbe portare alla risposta desiderata. Vecchie conoscenze potrebbero far nuovamente visita, e mettere anche alla prova.

