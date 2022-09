Durante il weekend, quando solitamente si ha più tempo a disposizione, potrebbe essere una buona idea preparare a casa una bella colazione. In questo caso, non c’è niente di meglio che avere a disposizione, nel proprio ricettario, un dolce caldo e gustoso da fare al volo e con pochi ingredienti. Per assecondare quest’esigenza, nell’articolo di oggi sveleremo la ricetta di un delizioso plumcake proteico davvero eccezionale. Per farlo, ci serviranno:

400 g di avena;

200 ml di latte di soia;

100 g di gocce di cioccolato;

50 g di zucchero di canna;

50 g di farina di cocco;

8 g di lievito in polvere;

una banana;

burro di arachidi;

estratto di vaniglia;

sale.

Prepariamo il composto istantaneo con un mixer

Per prima cosa, scegliamo una banana abbastanza matura, sbucciamola e inseriamola all’interno del mixer. In questo caso, consigliamo di non buttare la buccia della banana perché potrebbe essere utile per le nostre piante in giardino.

Insieme alla banana, dunque, inseriamo nel mixer anche l’avena, il latte e un cucchiaio di estratto di vaniglia. Mescoliamo il tutto per qualche secondo e, dopo di che, versiamo lo zucchero di canna, il lievito, la farina cocco e un cucchiaio di burro di arachidi. Infine, aggiungiamo un pizzico di sale fino e rimescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto denso ed omogeneo.

Ora non ci resta che riversare quest’ultimo in una ciotola ed aggiungere l’ultimo ingrediente mancante, ossia le gocce di cioccolato. Quindi, mescoliamo il tutto, questa volta con l’aiuto di una spatola e teniamo la ciotola da parte.

Plumcake proteico all’avena e cioccolato da gustare a colazione o per merenda

A questo punto, procuriamoci uno stampo per plumcake, possibilmente antiaderente, ed iniziamo a bagnarne la base ed i lati spennellandoli con dell’acqua. Fatto ciò, tagliamo un rettangolo da un foglio di carta forno ed adagiamolo all’interno dello stampo. L’acqua non farà altro che far aderire meglio la carta forno e non ci sarà il rischio che possa muoversi durante la fase successiva.

Terminato questo procedimento, riprendiamo la ciotola e versiamo nello stampo tutto il composto, livellandone la parte superiore con la solita spatola. Inforniamo, quindi, in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per almeno 25 minuti. In base alla doratura che si vuole ottenere, potrebbero essere necessari anche 30 minuti.

Trascorso il tempo necessario, spegniamo il forno, estraiamo lo stampo e lasciamo raffreddare il tutto per qualche minuto. Ora, siamo veramente pronti per servire questo spettacolare plumcake proteico all’avena e cioccolato, talmente buono che tutti chiederanno il bis.

Lettura consigliata

Una speciale cheesecake con marmellata ai frutti di bosco da fare in casa