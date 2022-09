L’estate è terminata e molti di noi prendono appuntamento dal parrucchiere per ridare forma alla chioma. Se durante i mesi estivi amiamo tenere i capelli raccolti anche per proteggerli dal sole e dalla salsedine, ora è arrivata l’ora di una restaurata. In molte fanno la tintura per coprire i capelli bianchi o sbiaditi, mentre altre vogliono tagliare via le doppie punte. Se guardiamo le riviste avremo notato come le tendenze autunnali propongono spesso frange, ciuffi e tagli movimentati. A livello del colore la tendenza è quella dei colori naturali che esaltano la bellezza dei capelli bianchi. Oggi vogliamo parlare di una tendenza nuova ma non inedita che sarà protagonista dell’autunno/inverno 2023. Spiegheremo perché incornicia e snellisce il volto questo taglio lungo perfetto ad ogni età e per ogni piega.

Quando la scalatura è versatile

Molte persone che hanno i capelli lunghi credono che la scalatura sia un grosso limite. Con i capelli scalati è più difficile raccoglierli e si crede di essere più vincolati alla piega. In realtà ciò dipende molto dal tipo di capelli che possediamo. Inoltre, non tutte le scalature sono uguali, esistono quelle più drastiche e quelle più lievi. Se vogliamo un taglio versatile che non necessita di grande manutenzione possiamo scegliere una scalatura lieve.

Anziché avere molti strati di lunghezze diverse è caratterizzata da lunghezze omogenee ed una scalatura profonda nella prima sezione della testa. Ciò si traduce con la presenza di un ciuffo a tendina all’altezza delle tempie. In questo modo potremo raccogliere i capelli, anche con trecce e mezze code, senza che i capelli escano fuori.

Incornicia e snellisce il volto questo taglio alla moda perfetto dopo i 40 anni

Il taglio di cui parliamo sta riscontrando grande successo ed è proposto dai parrucchieri più alla moda. Grazie alle punte uniformi ed al ciuffo sul davanti crea un interessante movimento mai noioso davanti al viso. Basterà asciugarli con la spazzola per avere capelli perfetti. Se desideriamo una piega riccia la scalatura non sarà un impedimento, come accadrebbe nel caso di una scalatura più importante. Il ciuffo incornicia il viso, mettendo in risalto gli zigomi e gli occhi senza la scomodità della frangia. Inoltre è perfetto per chi presenta le prime rughe di espressione sulla fronte e nel contorno occhi. Secondo gli studi dell’armocromia e della forma del viso si tratta di un taglio perfetto per chi ha un viso ovale e rotondo.

