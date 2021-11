La medicina ci suggerisce di mantenere il cervello sempre in attività per evitare il decadimento delle capacità cognitive. Alcuni studi dimostrano come mantenere la mente sempre attiva sia una delle migliori forme contro l’invecchiamento cerebrale. Alcune ricerche, per esempio, hanno dimostrato che per certe attività professionali, andare più tardi in pensione giova alla mente. Ne parliamo in questo articolo: “Tutti vorrebbero andare prima in pensione ma ritardando si abbassano i rischi di questa malattia del cervello”.

Anche l’alimentazione ha un ruolo importantissimo per mantenere in perfetta salute la mente. Ci sono cibi che più di altri aiutano il nostro cervello, perché contengono delle sostanze che favoriscono l’attività cerebrale. Per esempio questi sono 8 cibi ideali per il cervello che manterrebbero memoria, umore e rapidità mentale sempre al top.

Alcuni ricercatori dell’Università della California, a San Francisco, hanno scoperto che esiste un modo molto originale per evitare che la mente invecchi.

Ecco cosa comprare a Natale per aiutare il cervello ad aumentare memoria, concentrazione e capacità mentali

Noi possiamo evitare che il nostro cervello invecchi precocemente in molti modi. Alcuni ricercatori dell’Università della California hanno fatto una scoperta molto interessante. In uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, hanno riportato i risultati di esperimento molto particolare. Un gruppo di anziani tra 60 e 85 anni per un mese ha giocato con un videogame appositamente costruito per loro. I risultati della ricerca hanno mostrato notevoli miglioramenti per le capacita di memoria e concentrazione. Gli anziani dopo un mese di gioco erano capaci di ricordare più facilmente e di fare maggiore attenzione. Addirittura in certi casi si sono dimostrati più bravi dei giovani.

Secondo i ricercatori californiani questo esperimento dimostra che il nostro cervello non smette mai di crescere se sottoposto ai giusti stimoli. Per gli studiosi sinapsi e neuroni possono svilupparsi anche in un cervello anziano.

Un esperimento simile svolto da ricercatori dell’Università della California di Los Angeles ha confermato indirettamente questa tesi. Nell’esperimento 69 anziani hanno usato un programma legato all’utilizzo dei computer per 2 mesi. Questi alla fine della ricerca hanno riscontrato un aumento della capacità di memoria e anche delle abilità linguistiche.

Attività mentale e fisica è l’abbinamento vincente contro l’invecchiamento del cervello

Anche se l’esperimento è particolare, tutto sommato è l’ennesima dimostrazione che tenere il cervello impegnato aiuta a rallentare l’invecchiamento. Sane letture e giochi enigmistici od altre attività cognitive possono tenere impegnata la mente e non è necessario giocare ai videogames. Senza scordare mai, ovviamente, l’attività fisica. I medici concordano che il moto quotidiano è un’ottima medicina mentale.

Ecco cosa comprare a Natale per aiutare il cervello ad aumentare memoria, concentrazione e capacità mentali soprattutto se si hanno genitori anziani e nonni. In fondo giocare ai videogames con i nipoti potrebbe rivelarsi un’attività piacevole e stimolante.

