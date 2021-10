Non solo lo sport fa calare la pancetta ma anche questa preziosissima pianta che stimola il cervello

Qualche tempo fa avevamo visto che è possibile bruciare chilocalorie anche stando a casa. Fare sport è un prezioso aiuto per la nostra salute. Ma se non riusciamo a farlo, anche prenderci cura della casa e delle faccende domestiche aiuta a smaltire le calorie. Così come è importante la famosa alimentazione a base di frutta e verdura, ma anche cereali integrali. Con le loro fibre aiutano l’intestino a regolarizzarsi, andando in bagno con frequenza. Non solo lo sport fa calare la pancetta ma anche questa preziosissima pianta che stimola anche il cervello. Non tanto usata in Europa, molto in altre parti del Mondo, vediamo la pianta aromatica che fa al caso nostro.

Dalla famiglia delle ombrellifere

Il coriandolo è una pianta tipica del Mediterraneo e del lontano Oriente. Della stessa famiglia del finocchio e del prezzemolo. Tanto da essere anche definita: “prezzemolo cinese”. Usatissimo, infatti nelle cucine orientali dove accompagna davvero tantissime pietanze. Povero di calorie, tanto che le tabelle internazionali gliene assegnano poco più di 20 per 100 grammi. Ricchissimo di fibre, minerali e vitamine e povero di grassi.

Sempre più al centro della ricerca medica

La scienza alimentare, ma anche la ricerca definiscono il coriandolo un “potenziale alimento del futuro”. Se infatti questo condimento un tempo era conosciuto come gastroprotettore, alleato anche dei bronchi e dei polmoni. Oggi la ricerca medica lo sta sperimentando in moltissime altre possibili attività preventive, come nello studio internazionale qui riportato. Grazie, infatti alla sua ricchezza di antiossidanti, potrebbe davvero rivelarsi come una sorpresa piacevole nella lotta all’invecchiamento. Esperimenti in questo senso si stanno compiendo per confermare la sua eventuale potenzialità benefica nella lotta all’Alzheimer.

Oltre ai benefici molto importanti in fase di studio, da secoli il coriandolo è abbinato a importanti funzioni dimagranti. Non parliamo di miracoli, ma di lunghe tradizioni popolari che farebbero del suo decotto un aiuto prezioso per sgonfiare la pancia. I suoi semi e i suoi frutti essiccati, secondo la medicina antica, sarebbero in grado di aumentare la produzione di succhi gastrici. Un’attività conseguente alla presenza di fibre al suo interno. In molti preparati naturali, che si possono acquistare in erboristeria, il coriandolo è presente per eliminare i gas intestinali. Una tazza con i suoi semi potrebbe infatti rappresentare un ottimo digestivo naturale secondo la tradizione popolare. E rimandiamo i nostri Lettori all’approfondimento proprio in materia di piante benefiche per la salute.

Approfondimento

