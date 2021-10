Esiste una pianta particolare che fa parte della stessa famiglia dei cavolfiori e dei broccoli. Parliamo delle cosiddette “crocifere”, riconosciute dalla scienza medica come alimenti eccezionalmente salutari. Ecco 4 vitamine fondamentali e 4 straordinari minerali nell’ortaggio autunnale difensore numero 1 della nostra salute. E, fatalità questo ortaggio fa parte proprio della famosa famiglia benefica di cui sopra. La usiamo troppo poco questa pianta ricca di omega 3 che abbassa colesterolo e pressione sanguigna. La conosciamo soprattutto come salsa ma sono i suoi semi a essere portatori di salute e benessere.

Questa sostanza così benefica e preventiva

Si chiama sinigrina questa sostanza riconosciuta dalla scienza addirittura come aiuto nella prevenzione dei tumori. Si trova in abbondanza quindi nei cavoli e cavolfiori, broccoli e cavoletti di Bruxelles. Ma anche nei semi della senape. Per natura i semi di senape sono ricchissimi di minerali e vitamine. Ma, cosa che pochi sanno, anche dei famosi grassi omega3 che tanto fanno bene soprattutto alla salute del cuore. Quando parliamo di senape, ci viene in mente ovviamente la classica salsa che mettiamo ad esempio negli hot dog. E, in effetti questo prodotto alimentare è ricavato dai semi soprattutto di senape bianca e senape nera che sono trasformati in farina.

Sono molti i sostenitori della senape come condimento assieme all’aceto per migliorare il livello del colesterolo e della glicemia. Come tutta la famiglia delle crucifere, anche i semi di senape, quindi vantano dei nutrienti naturali in grado di prevenire i livelli troppo alti di colesterolo e glicemia. in questo senso sono straordinariamente benefici:

il potassio;

la quercetina;

fibre e vitamine.

Come sostenuto in questo studio consumare spesso alimenti di questa famiglia di verdure aiuterà il nostro organismo a mantenere equilibrato il colesterolo, preservando il cuore.

Il rapporto tra senape e mostarda

A qualche nostro Lettore potrebbe venire a questo punto spontanea la domanda di quale sia il rapporto benefico tra senape e mostarda. Ci avviamo tra non molto al periodo dell’anno in cui questa preparazione tipica italiana arricchirà le nostre tavole. E, la senape, di cui abbiamo appena visto tutti i benefici è parte fondamentale. Solitamente viene prodotta con frutta e verdura, anche intera e appunto con la senape che le dona quel sapore tipico un po’ piccante.

A dire la verità, nonostante la presenza al suo interno anche di frutti benefici come mele e pere, la mostarda è abbastanza calorica. Pur essendo particolarmente saporita, non dovremmo consumarne in eccesso. Purtroppo, durante il processo di lavorazione molte delle vitamine presenti nella mostarda perdono i loro nutrienti. Attenzione anche all’alta concentrazione di zuccheri che fanno della mostarda un prodotto non adatto a chi è a dieta.

