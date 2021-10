Dopo il lungo periodo di stallo del mondo del lavoro, causato dall’emergenza Covid, stiamo pian piano tornando alla normalità. Alcuni hanno perso il posto, molti lo hanno difeso e riconquistato.

In questo articolo tratteremo tutti quei soggetti che avevano e, dopo la crisi, hanno voglia di crescere professionalmente. Ecco allora 5 qualità che non devono mai mancare per far carriera e sfondare nel mondo del lavoro.

Oggi come non mai è, purtroppo, importante avere anche le conoscenze giuste, ma la meritocrazia deve essere il concetto base e corretto.

Programmare il futuro ed aggiornarsi

Se siamo fra quelli che hanno, purtroppo, perso il lavoro o che ne stanno cercando uno, ciò che dobbiamo assolutamente fare è la ricerca del posto giusto. Ci sono settori che hanno subito drastici cali, come ad esempio la ristorazione, il turismo, le palestre ecc.

Secondo Assolavoro, non sono di certo le occupazioni ad essere in crisi, soprattutto in determinati settori. Bisogna quindi rivolgere la nostra attenzione verso tutti quei mestieri che hanno ricevuto un upgrade dopo il periodo pandemico.

Il lavoro online, telematico e tecnologico è molto richiesto ed in continua evoluzione, così come c’è stato un aumento della richiesta degli operatori sanitari. Suggeriamo a chi è in cerca di investire in corsi di formazione e lezioni per aumentare le proprie competenze negli ambiti sopracitati.

5 qualità che non devono mai mancare per far carriera e sfondare nel mondo del lavoro

Se la nostra ambizione lavorativa non ci fa dormire la notte è indispensabile seguire questi consigli in ufficio:

non solo soldi: il solo tornaconto economico di una posizione migliore non aiuterà la nostra carriera. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di migliorare noi stessi e l’azienda in cui si lavora. Il resto verrà da sé;

lungimiranza: guardare sempre più lontano degli altri. Capire, intuire, consigliare investimenti in qualcosa di nuovo che nessuno ancora conosce;

­diventare l’impresa: la voglia di arrivare all’apice non si base sull’egoismo. Il proprio pensiero deve andare di pari passo con quello aziendale e gli obiettivi di successo devono essere comuni;

carattere: far carriera è più semplice se il nostro carattere è intraprendente, esuberante, motivatore verso i colleghi. Esiste un leader se ha sotto una grande squadra;

investire su sé stessi: non saranno mai soldi spesi a caso. Come anticipato precedentemente, ad esempio, frequentare corsi di aggiornamento, acquistare libri specializzati oppure imparare una nuova lingua non saranno mai uno spreco di euro.

Suggerimento finale è quello di credere in sé stessi e cercare sempre di migliorarsi, perché all’interno dell’azienda non tutti avranno questa propensione. Si sa, chi la dura la vince.