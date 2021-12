Eccoci tornati con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa e quest’oggi parleremo di amore, il sentimento più bello che ci sia. Trovare l’anima gemella è il desiderio di tutti. Avere una persona accanto con cui condividere i momenti felici e quelli tristi è la massima aspirazione per essere completi nella vita.

Vediamo quali sono i segni per cui l’oroscopo suggerisce grandi incontri e piacevoli sorprese. Non solo lo Scorpione brillerà in amore a dicembre, ma anche questi 3 segni zodiacali saranno travolti dalla passione.

Analizziamo lo Scorpione

L’oroscopo suggerisce che il mese di dicembre sarà tanto fortunato in amore. Ricordiamo che lo Scorpione è uno dei segni più bravi sotto le coperte insieme ad altri due. Inoltre, questo segno affascina molto perché è fitto di mistero. Nel senso che rappresenta la perfetta combinazione tra forza e sensibilità. Lo Scorpione, infatti, ha un lato piuttosto dolce che tiene nascosto e che fa vedere solamente alle persone care. Detto ciò, dicembre è il mese della passione. Ci saranno sorprese molto piacevoli nella seconda metà del mese per i single, mentre per le coppie consolidate si avrà la voglia di trascorrere tanto tempo insieme. Inoltre, era anche l’ora no?

Gli altri 3 segni zodiacali

Oltre allo Scorpione, anche altri 3 segni trascorreranno un mese di dicembre con gli occhi a cuoricino. Questi sono la Vergine, il Toro e il Leone. Iniziamo con la Vergine e diciamo subito che dicembre sarà al top, perché l’ispirazione sarà alle stelle tanto da sembrare di poter toccare il cielo con un dito. Questo mese la Vergine avrà così tanto entusiasmo da voler fare di tutto con il proprio partner. Non solo sotto le lenzuola, ma anche in termini di viaggio, di progetti, di relax domestico e tanto altro. Questo entusiasmo varrà anche per i single, che avranno tanta voglia di trovare la persona giusta, ma attenzione a non farci sopraffare poiché si rischierebbe di intraprendere relazioni sbagliate.

Il Toro, nel mese di dicembre, riscoprirà la passione che aveva perso ultimamente. Non sono stati giorni facili, ma con le stelle a favore il mese sorriderà soprattutto sotto il profilo romantico. Passione travolgente per le coppie durature, che riscopriranno la complicità e la voglia di stare insieme, mentre per i single sono previsti degli incontri che potrebbero cambiare la vita. Inoltre, è uno dei segni più fedeli e capaci di lunghe relazioni insieme ad altri due.

Terminiamo con il Leone, per cui si prevede un dicembre all’insegna del divertimento con il proprio partner e del flirt passionale e anche un po’ ironico per i single. In ogni caso, questo mese il Leone mostrerà il lato dolce del suo carattere, invece di quello forte.

Approfondimento

