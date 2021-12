Le arance sono e saranno le protagoniste delle nostre mangiate e con il loro acceso arancione coloreranno le giornate più fredde e cupe. Il loro profumo, poi, è inconfondibile e si sprigiona anche attraverso quella buccia resistente e puntinata.

Molti, quindi, hanno atteso con ansia il loro grande ritorno e possono finalmente godersi spicchi succosi e dal tipico gusto dolceamaro. Tuttavia, oltre che in questa versione “al naturale”, possiamo mangiare le arance in altri modi e uno di questi è essiccarle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo scopriremo come fare senza usare il forno e aspettare 8 lunghissime ore. In più, vedremo come utilizzare queste deliziose fettine d’arancia in una ricetta che conquisterà chiunque, anche chi non le ama particolarmente.

Perché essiccare

Partiamo, innanzitutto, familiarizzando con questa pratica ancora poco diffusa. L’essiccazione permette di disidratare i cibi e quindi di eliminare ogni traccia d’acqua senza però alterarli in alcun modo.

Se ci stessimo chiedendo perché farlo, ecco due punti fondamentali:

è un metodo che può ridurre gli sprechi alimentari, in quanto ci permette di utilizzare frutta e verdura oltre la loro naturale conservazione;

è un metodo sano perché per conservare non prevede l’aggiunta di additivi chimici.

Quindi, possiamo essiccare un po’ di tutto per fare scorta del nostro cibo preferito e mangiarlo anche fuori stagione. Oppure semplicemente per gustarlo in questa nuova versione.

Altro che al forno, ecco come essiccare le arance velocemente e preparare in pochi minuti uno snack golosissimo

Per quanto riguarda le arance possiamo essiccare qualsiasi varietà come le navel, le brasiliane o le rosse.

Nel nostro caso, visto che le utilizzeremo come alimento, dobbiamo avere l’accortezza di comprare quelle con la buccia edibile. Per preparale, però, non utilizzeremo il forno classico, ma un altro elettrodomestico che ci permette di accorciare i tempi: il microonde.

Vediamo, allora, come procedere.

Priviamo l’arancia dell’estremità superiore e inferiore e tagliamola a fettine sottili di mezzo centimetro l’una. Disponiamo tutte le fettine sul piatto del microonde, senza sovrapporle, e attiviamolo ad una potenza di circa 650-700 watt.

Iniziamo impostando un timer di 1 minuto allo scadere del quale dobbiamo controllare e girare. Procediamo così, fino a quando non saremo soddisfatti del risultato e tutta l’acqua sarà evaporata.

Inoltre, se le fettine dovessero iniziare a bruciacchiarsi, potremmo portare il timer a 30 secondi.

Per quanto riguarda le tempistiche, ci vorranno dai 20 ai 30 minuti circa ma tutto dipende dal microonde che utilizziamo.

Snack goloso e irresistibile

Infine, anziché conservare le nostre fettine d’arancia essiccate “nude e crude”, possiamo impreziosirle con un po’ di cioccolato fondente.

Facciamo sciogliere una o due tavolette a bagnomaria e intingiamo ciascuna fettina da un solo lato.

Per farle asciugare, infilziamole con un bastoncino in legno per spiedini da lasciare sospeso tra i bordi di una teglia.

Quindi, altro che al forno, ecco come essiccare le arance velocemente e preparare in pochi minuti uno snack golosissimo.

Approfondimento

Morbidissima torta al cioccolato, si prepara in 5 minuti ed è buona da leccarsi i baffi.