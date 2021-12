Tra pochissimi giorni arriverà il Natale, portando con sé anche i tanto attesi giorni di vacanza.

Qualcuno preferisce passare del tempo a casa, godendosi il relax delle mura domestiche, circondandosi dell’affetto di amici e parenti.

Altri già pregustano un bel viaggio, magari in uno di questi 3 luoghi da fiaba poco distanti dall’Italia o visteranno questo borgo di tendenza.

Tantissimi, poi, hanno quasi certamente già prenotato una vacanza sulla neve, felicissimi di poter rimettere gli sci ai piedi.

Tuttavia, anche chi non ha alcun interesse nello sport invernale per eccellenza può comunque beneficiare di un ampio ventaglio di proposte.

La scelta è varia, infatti, non solo lo sci, ecco le attività per tenersi in forma sulla neve perfette anche dopo i 50. Vediamo quali sono.

Winter Glamping

Partiamo da un diverso modo di vivere la vacanza in montagna, un tipo di soggiorno inedito e innovativo.

La filosofia di base è quella di trasportare i comfort di una struttura alberghiera in un contesto di totale immersione nella natura.

Mini appartamenti, case sull’albero o romantici chalet nel cuore di suggestivi paesaggi sono le proposte pensate per soddisfare le più disparate esigenze degli ospiti.

Forest Bathing e Perception Walking

Chi ama le passeggiate in mezzo alla natura deve assolutamente provare questa esperienza offerta dal Parco del Respiro di Fai della Paganella, in Trentino.

Si tratta di percorsi terapeutici studiati all’interno di una vera e propria oasi naturale, dominata da un faggeto.

L’obiettivo è quello di ridurre i livelli di stress, beneficiando di aria pura nella quiete del bosco, alla ricerca del benessere psico-fisico.

Non solo lo sci, ecco le attività per tenersi in forma sulla neve perfette anche dopo i 50

Proseguendo nella lettura, scopriamo insieme altre interessanti alternative alla classica sciata.

La prossima di cui vogliamo parlare è il Thai Chi. Un’attività rilassante, fondata su movimenti lenti e armoniosi, in grado di contribuire all’equilibrio fisico e mentale.

La comunione con la natura amplifica lo stato di benessere e pertanto questa disciplina è spesso praticata in luoghi bucolici, quali i parchi.

Immaginiamo, però quanto possa essere ancora più suggestivo praticarla circondati imponenti cime innevate, in riva ad un lago ghiacciato.

Yoga

Chiudiamo la carrellata di innovativi sport invernali con un altro spunto inimmaginabile: lo yoga.

Chi l’ha detto che le piste di alta montagna sono riservate esclusivamente a sciatori provetti o snowboarder spericolati?

In Svizzera, sono state ideate delle aree yoga direttamente sulle piste, per praticare esercizi e meditazione autonomamente o sotto la guida di professionisti.