“Natale con i tuoi…”, così recita la prima parte di un famoso proverbio.

In effetti, il 25 dicembre non c’è niente di meglio che trovare tutta la famiglia riunita e sorridente attorno alla tavola imbandita.

Un’immagine che scalda il cuore, rendendo tutto più bello e memorabile.

Trascorse le tradizionali giornate di festa, tuttavia, nulla vieta di lasciarsi ispirare dal sentimento vacanziero e di cambiare aria.

Peraltro, non serve andare dall’altra parte del Mondo: alcune capitali europee si vestono di pura magia in questo periodo dell’anno.

Restrizioni permettendo, quindi, ecco i luoghi da fiaba poco distanti dall’Italia da visitare durante le Feste.

Parigi

Come non cominciare dalla città dell’amore, nota da sempre come una delle città più romantiche e affascinanti?

Peraltro, da quando recentemente è stata inaugurata la tratta ad alta velocità Milano-Parigi non abbiamo più scuse, un salto bisogna proprio farlo.

Un turbinio di luci scintillanti e colori avvolge la capitale della Francia, facendoci sognare a occhi aperti.

Gli Champs Elysée, tappa immancabile in ogni tour parigino che si rispetti, sono impreziositi da mille luminarie, così come ogni angolo della città.

Uno sguardo colmo di ammirazione dobbiamo sicramente rivolgerlo alla Gallerie Lafayette e alle vetrine dei negozi elegantemente allestite per l’occasione.

Da non perdere, inoltre, i mercatini di Saint Germain de Prés, l’ideale per fare la scorta di souvenir artigianali confezionati con cura e dedizione.

Bruges

Non c’è da meravigliarsi che qualche anno fa questa città sia stata proclamata patrimonio Unesco.

L’architettura artistica e il meraviglioso centro storico, reso ancor più pittoresco dai caratteristici canali, rendono la “Venezia del Nord” unica nel suo genere.

Perfetta per chi ama l’arte, diventa meravigliosamente suggestiva durante le Feste grazie a luci, mercatini di Natale e piste di pattinaggio.

Scopriamo insieme un’ultima capitale europea da considerare come eventuale meta per una breve fuga natalizia all’estero.

Vienna

Chiudiamo con un’altra città ricca di eleganza, storia, arte e musica: una vera perla dell’Europa centrale.

Cogliamo al volo l’opportunità di sorseggiare una bevanda calda nei raffinati caffè viennesi, un tempo ritrovo degli artisti, circondati da specchi e velluti.

Perdiamoci tra i viali imbiancati e le luci che avvolgono le sontuose dimore fin-de-siècle per poi trovare ristoro in una bella fetta di Sacher.

In questo periodo, poi, Vienna non si accende solo di luminarie, ma anche di cultura: numerose sono infatti le mostre organizzate nei musei cittadini.

