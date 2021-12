Nell’immaginario condiviso, le vacanze di Natale vengono spesso associate a una bella sciata, magari prenotando in rinomate località in Val d’Aosta o Trentino Alto Adige. La celebre “Courma” o la raffinata Cortina d’Ampezzo sono tra le destinazioni privilegiate dai milanesi e non solo.

C’è anche chi, in realtà, non è interessato alle piste da sci e preferisce di gran lunga sfruttare le attesissime ferie per fare un viaggio all’estero.

A tal proposito, abbiamo suggerito 3 strepitosi luoghi da fiaba poco distanti dall’Italia da prendere in considerazione in questo periodo.

Tuttavia, pochissimi sanno che questo piccolissimo e suggestivo borgo è la meta di tendenza da visitare durante le Feste. Si tratta del comune di Golferenzo, arroccato tra le colline dell’Alta Valversa, in provincia di Pavia.

Golferenzo, il minuscolo comune lanciato dai Ferragnez

Un modesto paese con case in pietra e 180 abitanti, divenuto celebre sulla scia della serie rivelazione dell’anno: The Ferragnez.

La campagna promozionale del docu- reality doveva essere innovativa e sbalorditiva tanto quanto il prodotto pubblicizzato.

La produzione pensa, quindi, che il set congeniale a tale scopo possa essere un insolito villaggio di montagna, a pochi chilometri da Milano.

Altro fattore di rilievo, l’età media degli abitanti: abbastanza alta per cui tutti, o quasi, avrebbero ignorato l’esistenza della famiglia più seguita d’Italia.

L’esilarante campagna promozionale con protagonisti gli ultra ottantenni

La scelta ricade così su questo piccolo comune dell’Oltrepò Pavese e il promo della serie si trasforma in una sorta di divertente esperimento sociologico.

L’obiettivo è scoprire una nuova modalità di lettura del prodotto, visto da occhi nuovi, semplici e distaccati dalla realtà dei social.

Viene così organizzata una seconda première degli episodi, cui seguono esilaranti interviste in cui gli abitanti esprimono opinioni con estrema sincerità, senza filtri.

Con la messa in onda del video pubblicitario, Golferenzo guadagna una fama totalmente inaspettata, divenendo meta ambita dai turisti, mossi a curiosità.

Da paese sconosciuto ad ambita meta turistica

C’è da dire che comunque il paese vanta una cornice paesaggistica straordinaria, senza dimenticare la bontà dei prodotti tipici pavesi, dai vini ai formaggi.

In questo periodo, poi, complici le festività, il borgo diventa ancora più incantevole, rivestendosi di luci e colorandosi di convivialità grazie ai tradizionali mercatini.

Il giovanissimo sindaco si dice molto soddisfatto in quanto il progetto ha aiutato ad amplificare il valore attrattivo del suo comune.

Un borgo affascinante nella sua ruralità, che ha tutte le carte in regola per diventare la destinazione del nostro prossimo weekend.