I regali, le luci e le decorazioni. E ancora, l’albero e la capanna del presepe. Senza dimenticare pranzi e cenoni. È chiaro, stiamo parlando dei simboli del Natale.

Ma non è ancora finita, perché Natale fa rima anche con giochi. Ci sono i classici giochi da tavolo con cui ci si intrattiene con parenti e amici dopo il pranzo del 25. E poi ci sono i giochi, che la sera del 24 dicembre sistemiamo con cura sotto l’albero per vedere l’indomani mattina lo stupore negli occhi dei nostri emozionatissimi bambini. Ogni anno ci sono tante novità. Spesso scegliere diventa un’impresa davvero difficile. Proviamo a fare un po’ di chiarezza e a scoprire insieme i trend del momento. Tra grandi classici e novità, ecco 8 fantastici giochi da regalare a Natale per il divertimento di grandi e bambini.

Cominciamo dagli intramontabili grandi classici

“Scrabble” è sicuramente uno dei giochi di parole tra i più conosciuti al Mondo. Seppur con un look rivisitato (nuovo logo e nuovo packaging), continua ad appassionare e divertire giocatori di tutte le età.

Più dinamico e meno culturale, anche “Twister” non passa di moda. Tra aggrovigliamenti vari, ci fa fare sempre un sacco di risate!

I bambini non smetteranno mai, invece, di adorare “L’allegro chirurgo”. I piccoli medici devono “operare” il paziente estirpando i vari mali senza far scattare il segnale acustico.

“Monopoly Builder” è la versione più strategica del nuovo Monopoli. La novità è rappresentata da una fantastica Isola, l’Isola di Mr. Monopoly, al centro del tabellone e dove i giocatori potranno costruire edifici. La partita si conclude quando viene finalmente costruita e posizionata la Penthouse, l’attico in cima ad un grattacielo.

Passiamo ora alle novità. Adatto per tutti, “Jenga Classic” è un’esperienza di gioco che unisce abilità e suspense. Ed ovviamente, un sacco di risate.

Chi ama i giochi a carte ed è anche appassionato di Harry Potter, non potrà non avere la versione 2.0 del gioco da tavolo Pictionary. Con una speciale penna, i vari giocatori dovranno dimostrare il loro talento artistico disegnando in aria la parola da far indovinare ai propri compagni di squadra.

Tra le altre novità, troviamo anche “Mele con mele”, un gioco da tavolo pensato per gli appassionati dei giochi di parole, che dovranno trovare combinazioni fra vari termini.

Concludiamo con un gioco adatto ai più piccoli

“Elefun Al Volo” è un gioco davvero molto divertente. I bambini devono provare a catturare il maggior numero di farfalle volanti con dei retini. Si tratta di un gioco particolarmente pratico perché non ha bisogno di batterie.

