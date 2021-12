Siamo agli sgoccioli e manca pochissimo alle festività natalizie. Moltissimi italiani hanno già pensato a tutto il menù di prelibatezze da portare in tavola tra Natale e Capodanno.

In realtà c’è ancora un po’ di tempo per completare la lista della spesa e acquistare gli ultimi ingredienti.

Il popolo tricolore non rinuncerà ai piatti della tradizione che verranno prontamente riproposti anche quest’anno.

Per chi ha intenzione di rivoluzione un po’ i piatti senza rinunciare ai prodotti tradizionali, ecco alcuni consigli di cucina.

3 ricette facili e veloci che faranno impazzire tutti dopo un solo assaggio

Quest’oggi, la rubrica di cucina s’arricchisce di una ricetta davvero golosa da preparare facilmente e in poco tempo.

Dunque, ecco il contorno alle melanzane più amato del momento, si prepara in 5 minuti e accompagna benissimo carne e pesce

Chi non prova queste melanzane marinate non sa cosa si perde, sono il contorno perfetto per accompagnare carne e pesce. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 melanzane;

30 grammi di capperi;

30 grammi di olio di oliva;

1 peperoncino;

1 spicchio d’aglio;

qualche fogliolina di menta;

aceto di vino bianco, sale e pepe q.b.

Procedimento

Lavare e tagliare a rondelle abbastanza sottili le melanzane (senza eliminare la buccia).

Prendere una padella antiaderente e versarci un filo d’olio. Poi, far cuocere le melanzane per 5 minuti.

Intanto, in un mixer tritare l’aglio, i capperi, il peperoncino e le foglie di menta, aggiungendo anche una spolverata di pepe. Mescolare fino a raggiungere una consistenza cremosa e liscia. Poi, versare il contenuto in una ciotola e aggiungere anche un filo d’aceto e uno di olio.

Una volta cotte le melanzane trasferirle in una terrina di ceramica, oppure in un contenitore in plastica richiudibile con il coperchio. A questo punto, adagiare tutte le fettine di melanzane nel contenitore e versarci sopra il condimento fino a ricoprirle completamente. A questo punto sono prontissime per essere servite a tavola. Potranno deliziare amici e parenti da sole o con un buon secondo piatto di carne ma anche di pesce.

Dunque, ecco il contorno alle melanzane più amato del momento, si prepara in 5 minuti e accompagna benissimo carne e pesce.