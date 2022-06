Insieme al caldo non arrivano solo le belle giornate e le gite al mare. Infatti, le conseguenze sulla salute delle alte temperature possono essere di molti tipi. Purtroppo, tra i più comuni troviamo i disturbi alle gambe. Potremmo, per esempio, notare un gonfiore alle caviglie e un particolare senso di pesantezza. Anche indolenzimento e formicolio fanno parte dei sintomi dati dal caldo.

Il caldo rallenta la circolazione sanguigna. Questo perché tende a dilatare i vasi sanguigni aumentando quindi il lavoro delle vene nel trasportare il sangue. La pressione nelle vene, quindi, aumenta quando si sta in piedi, provocando stanchezza. Gambe gonfie e doloranti in estate non saranno più un problema con dei semplici accorgimenti.

Movimento e idratazione

Per prima cosa cerchiamo di non stare fermi per molte ore, sia in piedi che seduti. Alziamoci dalla scrivania e facciamo due passi. Se dobbiamo stare in macchina per molte ore, cerchiamo di fare soste frequenti. Anche in caso di volo aereo, cerchiamo di muoverci un po’, nel caso di viaggi molto lunghi. Quando siamo seduti evitiamo di accavallare le gambe a lungo. Questo perché la pressione esercitata potrebbe rendere più difficile la circolazione.

Idratiamoci costantemente, bevendo molta acqua, e limitiamo il più possibile l’utilizzo del sale. Questo per evitare la ritenzione dei liquidi e quindi appesantire le gambe. Inoltre, stiamo attenti a non prendere troppo sole sulle gambe, surriscaldandole. Cerchiamo di bagnarle costantemente ed evitiamo di coprirle con un asciugamano, perché avrà l’effetto contrario.

Gambe gonfie e doloranti in estate potrebbero essere solo un ricordo grazie a questi rimedi naturali facili ed economici

Un altro ottimo metodo è quello degli impacchi. In particolare quelli di tè verde, che sono facilissimi da preparare. Basterà mettere delle foglie in acqua bollente e lasciarle tutta la notte. La mattina dopo il liquido andrà filtrato e all’interno ci immergeremo delle garze. Strizziamole con cura e applichiamole sulle gambe dolenti. Se il gonfiore è specifico nelle caviglie possiamo anche fare degli impacchi di aceto. Versiamo 50 ml di aceto in 500 ml di acqua e immergiamo delle garze, come per gli impacchi di tè. Applichiamo sulle caviglie e lasciamole per almeno 15 minuti.

Infine gli infusi saranno i nostri migliori amici in caso di gambe gonfie. In particolare quello alle foglie di nocciolo, che si può acquistare in erboristeria. Questo infuso è specifico per la circolazione e si può consumare tiepido. Per chi ha problemi frequenti causati dal caldo, è consigliato berne una tazza al mattino e una alla sera. Basta un cucchiaio di foglie, lasciate in infusione per almeno 15 minuti e poi filtrate.

Teniamo, però, sotto controllo i sintomi. Questo per evitare che i problemi siano più gravi di un semplice aumento delle temperature e nel caso consultiamo il nostro medico.

