Mangiare bene è fondamentale per il nostro benessere fisico e per evitare fastidiosi mal di pancia e problemi intestinali. La dieta mediterranea si considera da sempre una delle migliori per la salute del corpo, proprio perché ricca e variegata. Non solo la quantità, ma anche la qualità degli alimenti di questa dieta tipica dei Paesi del Mediterraneo, la rende così sana ed equilibrata. Infatti, sappiamo tutti che frutta, verdura e olio d’oliva, giusto per citarne alcuni, sono necessari per il buon funzionamento del nostro organismo.

D’altra parte, questo regime alimentare prevede anche la riduzione di zuccheri, grassi e cibi conservati, che in eccesso possono risultare nocivi per l’uomo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, anche i cibi ritenuti sani e salutari potrebbero causare alcuni problemi per varie ragioni, tra cui la contaminazione da salmonella. Vediamo dove possiamo trovarla e, soprattutto, come evitarla.

Non solo le uova potrebbero causare la salmonella, ma anche questi alimenti che consumiamo ogni giorno

La salmonella è un batterio spesso presente nel cibo e nell’acqua e per questo facilmente trasmissibile. Basta bere un bicchiere d’acqua contaminata ed ecco che il nostro stomaco ne risentirà immediatamente. I sintomi possono essere più o meno gravi, manifestandosi soprattutto a livello gastrico. Dolori addominali e febbre sono tra i più comuni, ma si rischia addirittura il ricovero nei casi più gravi, come riporta l’Istituto Superiore di Sanità. Proprio in questo articolo, l’ISS ha anche specificato quali sono gli alimenti a maggior rischio di contaminazione.

Difatti, non solo le uova potrebbero causare la salmonella, ma anche questi alimenti che consumiamo ogni giorno: latte, frutta, verdura e carne. Analizziamoli uno per uno per capire come prevenire eventuali e spiacevoli malesseri.

Scarsa cottura e pulizia

Per quanto riguarda il latte, ci si riferisce a quello crudo, come ad esempio il latte in polvere ed ecco perché sarebbe preferibile consumarlo pastorizzato.

Relativamente a frutta, verdura e carne, il problema sta in due elementi chiave: la pulizia e la cottura. Attenzione a questi alimenti considerati salutari che potrebbero nascondere alcune insidie per la salute, perché lavati poco accuratamente o cotti in modo approssimativo.

È per questo motivo che gli esperti dell’alimentazione suggeriscono di cuocere con attenzione i cibi di origine animale, come le uova e la carne. Inoltre, è consigliabile lavare e magari anche sbucciare bene la frutta, così da non avere alcun dubbio sulla sua genuinità.

Le insidie possono nascondersi ovunque, anche negli alimenti che crediamo più salutari, ma bastano poche accortezze e non avremo alcun problema.