Attenzione a questi alimenti considerati salutari che potrebbero nascondere alcune insidie per la salute

La salute dell’uomo passa prima dalla tavola. Mangiare bene non è importante soltanto per la linea, ma anche e soprattutto per la nostra salute. Il consumo quotidiano di frutta e verdura garantisce il giusto apporto di vitamine e proprietà nutritive necessarie per il benessere dell’organismo.

Tuttavia, anche nei cibi più salutari può nascondersi una minaccia da non sottovalutare. Cibi come frutta e verdura, difatti, si consumano normalmente crudi e questo aumenta il rischio di cui stiamo parlando. Vediamo nel dettaglio a cosa ci riferiamo.

Stiamo parlando del batterio conosciuto come E. coli, il cui nome completo è Escherichia coli. La sua presenza all’interno del corpo umano genera infezioni che intaccano la flora intestinale, causando disturbi come diarrea e vomito.

È facile trovarlo nelle acque e negli alimenti contaminati, ecco perché è importante cuocere sempre bene il cibo. In particolare, la carne e il pollo possono essere tra i principali veicoli di trasmissione di E. coli. Anche il latte non pastorizzato rappresenta un’eventuale fonte di contaminazione, perciò si raccomanda di bollirlo sempre prima di berlo.

Oltre a quelli appena visti, in un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di un insospettabile alimento in cui potremmo trovarlo: la farina cruda.

Non esistono farmaci in grado di prevenire l’infezione, per cui è necessario fare attenzione ad alcuni gesti quotidiani.

L’importanza della prevenzione nei comportamenti di tutti i giorni

Prevenire l’infezione da E. coli significa lavare bene frutta e verdura e cuocere in modo corretto i cibi crudi.

Oltre ad un profondo lavaggio magari effettuato con il bicarbonato, si consiglia inoltre di non mangiare la buccia. Se amiamo le mele, ad esempio, sarebbe il caso di sbucciarle prima di accingerci a dare il primo morso.

Per quanto riguarda la cottura, invece, sarebbe il caso di assicurarsi che il nostro secondo piatto sia ben cotto anche al suo interno.

Bastano pochi accorgimenti e un po’ di attenzione a questi alimenti considerati salutari che potrebbero nascondere alcune insidie per la salute.