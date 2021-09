Ognuno di noi ha vissuto almeno un momento triste in questi ultimi anni. Sentirsi giù di tono, spossati e senza energie è tipico di quei periodi in cui la tristezza prende il sopravvento sulla nostra solita allegria.

Può trattarsi di un episodio passeggero, di un momento che come arriva se ne va. Ma può trattarsi anche di un evento che dura più di quanto avessimo previsto. In ogni caso, uscire dallo sconforto è possibile, magari col supporto delle persone a noi care.

Tuttavia, potrebbe anche capitare che il malessere prenda il sopravvento e non sappiamo più come uscirne. Spesso si pensa che “tanto passerà”, ma attenzione a sottovalutare alcuni segnali fondamentali per il nostro benessere. Si parla sempre della salute del corpo, ma raramente si considera anche quella della mente. Ecco perché oggi, vogliamo informare i nostri fidati Lettori sui rischi di un problema spesso sottovalutato.

Si considera passeggero e invece potrebbe causare addirittura l’Alzheimer questo problema subdolo e insidioso

Ci riferiamo alla depressione, quel disturbo caratterizzato dal basso tono dell’umore e non soltanto. Si tratta di un problema che si ripercuote sulla vita quotidiana, dalle attività più semplici e di routine a quelle più complesse. Ma si ripercuote anche sul nostro fisico, anche se spesso non ce ne rendiamo conto e crediamo che la causa sia un’altra.

A questo proposito, la Fondazione Veronesi ha riportato uno studio condotto da un gruppo di studiosi canadesi sulle conseguenze della depressione non curata. Si è dimostrato che la depressione provoca una vera e propria infiammazione del cervello che può addirittura causare l’insorgere di malattie neurodegenerative, tra cui l’Alzheimer.

Inoltre, i ricercatori hanno rilevato che l’infiammazione potrebbe provocare danni alla materia bianca del cervello, al punto da causare modifiche al comportamento ed alla memoria. Alla luce di tutto questo, però, sorge spontanea una domanda: si può guarire dalla depressione?

Consapevolezza e guarigione

Certo che si può guarire, ma dipende anche da noi stessi. Il primo passo per risolvere questo disturbo è rendersi conto di star male. Soltanto la nostra consapevolezza potrà aiutarci a superare problemi che ci sembrano insormontabili.

Il secondo step consiste nel chiedere aiuto a una persona fidata. Cercare il supporto di chi ci vuole bene è importantissimo, ma lo è anche rivolgersi agli esperti del mestiere. Consultare un bravo terapeuta è fondamentale per ritrovare finalmente la serenità interiore e prevenire che insorgano malattie molto gravi. Infatti, si considera passeggero e invece potrebbe causare addirittura l’Alzheimer questo problema subdolo e insidioso chiamato comunemente depressione.

Imparare a riconoscerla ci permetterà di riprendere in mano la nostra vita, quindi attenzione ai segnali che il corpo ci invia, ma che talvolta ignoriamo.