L’estate è ormai arrivata e con essa anche la voglia di vacanza e relax. Molti di noi sono già stati in spiaggia e sfoggiano un’abbronzatura davvero invidiabile. Ma sappiamo tutti che al mare ci sono delle regole da rispettare per evitare danni irreparabili alla pelle. Infatti, un’esposizione al sole sconsiderata potrebbe avere conseguenze negative sulla nostra cute.

Non solo scottature, più o meno gravi, macchie ed eritemi. Ma l’esposizione eccessiva al sole potrebbe provocare anche dei tumori. Ecco che quindi è necessario abbronzarsi gradualmente e utilizzare delle creme solari, ricordandosi di rinnovare frequentemente la loro applicazione.

Inoltre, è sconsigliato esporsi al sole nelle ore più calde della giornata e cioè dalle 12 alle 16 del pomeriggio. Ricordiamo anche che è fondamentale bere per evitare la disidratazione e utilizzare un cappello per proteggere la nostra testa.

Le insidie del mare

Il sole, tuttavia, non è l’unico nemico da cui proteggersi. Dobbiamo fare molta attenzione anche alle acque del mare. Potrebbero esserci degli animali marini planctonici poco graditi e temuti dai bagnanti. Parliamo delle meduse, facilmente riconoscibili grazie al loro corpo molle e gelatinoso.

In genere, sono trasportate dalle correnti e non è raro essere punti dai loro tentacoli. Il liquido urticante potrebbe infiammare immediatamente la pelle, con dolore bruciore e prurito.

In questi casi, secondo gli esperti, è necessario uscire immediatamente dall’acqua. Risciacquiamo la parte colpita con dell’acqua di mare che ripulisce la pelle e non con quella dolce. Potremmo anche applicare subito anche un gel astringente al cloruro di alluminio.

Evitiamo di grattarci e se l’infiammazione si estende, è importante, poi, recarsi immediatamente al pronto soccorso.

Ecco come potremmo evitare le dolorose punture delle meduse grazie a questo rimedio molto utile

Per evitare le punture delle meduse è necessario evitare di tuffarsi in acqua quando ci accorgiamo della loro presenza. Ma non tutti sanno che esistono delle creme definite “anti-medusa” che potrebbero farci molto comodo.

Qual è il loro effetto?

Queste creme potrebbero rendere la pelle scivolosa. Di conseguenza i tentacoli non riescono ad aderire alla cute. Inoltre, queste creme potrebbero bloccare quel fastidioso potere urticante.

Naturalmente, la loro azione dipenderebbe anche dal tipo di medusa e dal tempo che rimaniamo in acqua. Il consiglio principale è sempre quello di fare sempre molta attenzione. Quindi, ecco come potremmo evitare le dolorose punture e goderci tranquillamente il mare.

