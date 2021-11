Sembra incredibile, ma questo è il vero motivo per cui i gatti ci seguono sempre in bagno

Gli italiani amano gli animali. Infatti secondo le stime risalenti al 2019 se ne contavano infatti circa 60 milioni. Questo significa che la proporzione fra questo tipo di compagnia domestica e gli umani è di circa 1 a 1. I più amati sono sicuramente i cani, a seguire però ci sono i felini. Questi sono infatti hanno dei modi di fare più difficili da comprendere. Hanno un atteggiamento più freddo, indipendente e distaccato. Questo però non significa che siano incapaci di provare affetto, solo che lo dimostrano in una maniera meno evidente. Oggi facciamo un esempio in merito spiegando il perché. Infatti sembra incredibile, ma questo è il vero motivo per cui i gatti ci seguono in bagno. Vediamo insieme cosa significa questo comportamento e che cosa pensa il nostro amico a quattro zampe quando lo fa.

La scenetta mattutina che vivono i padroni ogni giorno della propria vita

Abbiamo parlato di atteggiamenti strani giù in precedenza in “Il vero motivo per cui il gatto è arrabbiato e offeso con il padrone dopo qualche giorno di assenza”. Questo però lo si può riscontrare nella vita di tutti i giorni, non solo nei momenti di vacanza. Infatti ogni mattina quando ci alziamo dal letto e andiamo a lavarci spesso notiamo che il nostro micio ci sta seguendo. Spesso mentre ci spazzoliamo i denti sentiamo la sua pelliccia sfregarsi sulle nostre gambe e abbiamo come sottofondo una colonna sonora fatta di fusa. E guai a lasciare la porta chiusa: questo piccolo gesto per proteggere la propria privacy sarà sicuramente frainteso, provocando miagolii disperati e graffi sulla porta. Sicuramente avremo intuito che si tratta di una manifestazione di affetto, ma non avremo sicuramente capito qual è il motivo che si cela dietro.

Sembra incredibile, ma questo è il vero motivo per cui i gatti ci seguono in bagno

Nonostante sembri il contrario, i felini non amano essere lasciati troppo soli. Infatti hanno bisogno dei propri spazi, ma ciò non significa che siano amanti della solitudine. L’indole più o meno giocherellona sicuramente varia da razza a razza. Ad esempio questo è il gatto più affettuoso e simpatico secondo la scienza: ci sono però altri esemplari più timidi e schivi come il certosino. Tutti però quando ci seguono in giro ci dimostrano la propria fragilità. Infatti noi rappresentiamo per loro una fonte di sicurezza e affetto e vedono in questa occasione un modo per dimostrarcelo.

