Molti di noi sanno che curare la propria alimentazione è uno degli investimenti più semplici e sicuri da fare in termini di salute. Infatti una dieta bilanciata e nutriente può farci sentire meglio con noi stessi e prevenire la comparsa di alcune patologie. Per questo oggi dedichiamo l’articolo alla scoperta di un ortaggio che, nonostante sia poco apprezzato, risulta ricco di benefici. Non solo latte, questo ortaggio di stagione ricco di calcio è un pozzo di fosforo e vitamina C. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché dovremmo consumare questo genere di alimento.

Stiamo parlando del cavolfiore. Questo ortaggio fa parte della categoria invernale delle crucifere. È possibile infatti vantare delle ossa forti e una miniera di preziose vitamine con queste verdure di stagione che combattono l’aterosclerosi. In particolare questo esemplare si rivela ottimo per la dieta. Infatti contiene solo circa 25 calorie per ogni etto ed è ricco sia di fibre che di acqua. Quello che non tutti sanno è che però ha un ottimo contenuto di vitamina C: 48,2 mg per la stessa quantità. Considerando che il fabbisogno giornaliero di questo nutriente si aggira attorno ai 90 per un uomo e i 70 per una donna, una buona dose viene già incamerata tramite questo delizioso contorno.

Se invece si preferisse altro, basta solo un frutto per raggiungere il fabbisogno giornaliero di questa vitamina preziosa per la salute. Inoltre è una delle verdure più ricche di calcio: ne contiene 22mg. Può essere dunque una buona scelta per chi segue un regime vegano e non vuole assumere questo nutriente tramite derivati di proteine animali.

Altre utili considerazioni in merito

Queste caratteristiche portano a una buona salute dell’intestino e ad un migliore assorbimento degli zuccheri e del colesterolo. Questi due fenomeni sono dovuti all’alto contenuto di fibre. Secondo l’Humanitas questo genere di consumo potrebbe aiutare a prevenire il cancro grazie alle sue percentuali di steroli e sulforafano. La vitamina C invece svolge un’azione antiossidante e potrebbe anche aiutare a diminuire la durata degli episodi influenzali. Il calcio e il fosforo aiuta poi ad una buona manutenzione di ossa e denti e potrebbe essere essenziale per combattere fenomeni come l’osteoporosi.

Approfondimento

