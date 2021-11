Il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto da ben 3 pianeti e baciato dalla Fortuna, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Non solo l’Ariete partirà a mille nel 2022 ma anche questi 3 segni travolti da fortuna economica e amore. Per fortuna, potrebbe dire qualche Lettore perché i segni sono 12 e un po’ di gloria per tutti ci vorrebbe proprio. E così sarà per questi 3 segni che avranno le stelle a loro favore per buona parte dell’inizio del nuovo anno. E come diceva quello: “intanto incassiamo questo e poi si vedrà”.

Parte il Cancro col piede sull’acceleratore

Sarà il Cancro uno dei tre segni che meglio partiranno nel nuovo anno. Gennaio potrebbe subito rivelarsi sorprendente in:

lavoro;

soddisfazioni personali;

denaro.

Ma attenzione a non fare l’errore di dimenticarsi di chi ci sta a fianco. L’amore è importante e non va trascurato a scapito della sorte. Sarà un inizio anno da leader solo seguendo l’esempio di uno dei capitani più famosi di sempre: Paolo Maldini.

Grande inizio di 2022 per i Pesci. Saranno molti i pianeti a favorire i nati sotto questo segno, che avranno particolari soddisfazioni nel lavoro e negli investimenti. Attenzione però a non minare la salute per raggiungere risultati importanti e unici. Le stelle sembrano favorire il passaggio di alcuni treni, attesi anche da anni e sui quali salire davvero al volo. La stanchezza potrebbe farsi sentire a fine gennaio, ma è possibile un recupero abbastanza veloce per ripartire alla grande! Seguendo la scia di 2 Pesci famosissimi: George Washington e Michelangelo Buonarroti.

La sfida al Mondo dello Scorpione

Strana davvero la situazione astrale degli Scorpioni. Abbiamo sempre detto che questo segno è davvero particolare. Ama complicarsi la vita e preferisce il caos alla tranquillità. Si getta a capofitto nelle avventure con una sana dose di follia. Tanto prima o poi le cose si sistemeranno anche per le capacità di uscire dalle situazioni più complesse e complicate. Le stelle prevedono un inizio che potrebbe diventare fiammeggiante se gli Scorpioni saranno in grado di menare fendenti a destra e a manca. Arriveranno soldi e soddisfazioni ma solo accettando sfide anche molto impegnative. Coraggio che la fortuna aiuta gli audaci. E parafrasando uno degli Scorpioni più conosciuti della storia: “Paganini non ripete”.

