Sono pochi i virtuosi che non fanno scorregge, ma la maggior parte delle persone le fanno e per molti sono anche un problema. Pur essendo una necessità dell’organismo, tuttavia alcune convenzioni sociali a volte ci costringono a trattenerle. Allora basta scorregge puzzolenti e rumorose ecco invece come sgonfiare la pancia eliminando e assorbendo i terribili gas.

Chi fa le scorregge è più intelligente

C’è in giro la notizia molto seguita, secondo cui chi fa le scorregge sia più intelligente. Ciò secondo il prof. Isaac Steinberg dell’Università del Winsconsin in America. Secondo il suo studio, fare le scorregge aumenterebbe l’attività del cervello, che lavorerebbe meglio. Tuttavia a quanto sembra, non esiste nessuno studio del genere, così come non esiste nessun professore dell’Università del Winsconsin dal nome Isaac Steinberg. La notizia, quindi, potrebbe essere una bufala o come si dice in inglese una fake news.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Vediamo invece cosa succede quando si dell’aria nella pancia.

Cibi e scorregge puzzolenti

Se la pancia si gonfia creando delle scorregge puzzolenti, questo è dovuto sia a ciò che mangiamo sia al processo digestivo. Alcuni alimenti come i legumi non sono digeriti completamente nello stomaco, e allora ci pensano alcuni batteri nell’intestino, producendo dei gas. Altri alimenti, come il latte e i formaggi, possono causare la produzione di gas intestinale, così come i cavoletti di Bruxelles, il cavolo e i broccoli.

Anche il modo di cucinare è importante. Mangiare spesso cibi fritti e adoperare tanti grassi in cottura, come burro e olio, non aiuta in questo senso. Tuttavia dipende anche dalla sensibilità, molto variabile, dei singoli individui.

A tavola, poi, si creano alcune combinazioni alimentari che aumentano la possibilità di flatulenze. Infatti, a volte si associano fra loro alimenti che già di per sé potrebbero provocarle, se mangiati da soli. Uno sformato di cavoletti di Bruxelles con besciamella e formaggio, accompagnato con un bicchiere di vino, ne è un esempio.

Basta scorregge puzzolenti e rumorose ecco invece come sgonfiare la pancia eliminando e assorbendo i terribili gas

A questo si aggiunga che l’apparato digestivo non sempre è in buona salute. A volte si soffre di acidità, di disbiosi o altri disturbi, che potrebbero complicare la situazione. Le persone così si ritrovano con la pancia gonfia e la voglia di scorreggiare di continuo.

Altre persone, invece, vorrebbero far uscire l’aria dalla pancia, ma trovano difficoltà. Per tutti esistono delle erbe aromatiche, con proprietà carminative, cioè aiutano l’espulsione dei gas. Fra queste troviamo il finocchio e l’anice. Con questi si può preparare una tisana che aiuta a sgonfiare la pancia.

Alcuni alimenti potrebbero sgonfiare, assorbendo i gas. È il caso del carbone vegetale o carbone attivo.

C’è poi chi ha il problema delle scorregge rumorose. Per questo rimandiamo all’approfondimento qui di seguito.

In definitiva regolare l’alimentazione permette di avere una salute migliore, anche priva di fastidiosi disturbi come le flatulenze.

Approfondimento

Il modo pratico e sicuro per nascondere le scoregge in pubblico senza che gli altri se ne accorgano