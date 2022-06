Non solo l’aglio come toccasana contro invecchiamento precoce e perdita di grasso, perché quest’ortaggio sarebbe 4 volte migliore

Tutti noi andiamo alla ricerca di quegli alimenti sani, con proprietà benefiche particolari. Tramite la scienza, siamo venuti a conoscenza del fatto che diversi cibi risulterebbero essere dei veri e propri toccasana per la salute, in generale. Basti pensare, ad esempio, ad alcuni studi condotti sul limone, che avrebbero dimostrato che potrebbe essere impiegato nella terapia dell’Alzheimer, addirittura. Da ogni alimento, assumiamo vitamine e sali minerali, ognuno dei quali avrebbe una funzione importante. Per esempio, la vitamina C sarebbe un potente antiossidante. Ciò significa che la sua azione andrebbe a contrastare i radicali liberi e ostacolerebbe l’ossidazione delle cellule. I radicali liberi sarebbero responsabili del processo di aggravamento di alcune malattie.

Basti pensare al citato Alzheimer, oppure ai tumori. Ecco perché l’assunzione di antiossidanti sarebbe di fondamentale importanza. Fortunatamente, molteplici alimenti ne sarebbero ricchi, soprattutto frutta e verdura. Insieme agli antiossidanti, poi, vi sarebbero delle sostanze che il Ministero della Salute definirebbe come “ad effetto nutritivo o fisiologico”. Tra questi figurerebbero i flavonoidi, i quali sarebbero fonte di antiossidanti. Quindi, avrebbero gli stessi effetti delle sostanze sopracitate.

Dove trovare i flavonoidi

I flavonoidi comprenderebbero diverse sostanze e tra queste un ruolo importante sarebbe stato associato alla quercetina, della quale sarebbero sufficienti 200 mg al giorno. La quercetina potrebbe prevenire delle patologie cardiovascolari, potrebbe contribuire all’eliminazione del grasso e, come anticipato, potrebbe proteggere dall’ossidazione delle cellule. La quercetina si troverebbe in diversi alimenti. Uno di questi sarebbe l’aglio, un alimento davvero speciale. L’aglio, oltre a dare sapore ai piatti, svolgerebbe delle funzioni essenziali per l’organismo. Proteggerebbe da funghi e batteri, nonché la salute del cuore.

Non solo l’aglio come toccasana contro invecchiamento precoce e perdita di grasso, perché quest’ortaggio sarebbe 4 volte migliore

Tuttavia, se pensavamo che l’aglio fosse l’unico ortaggio a contenere la quercetina, dovremmo ricrederci. Infatti, la CREA, attraverso le sue ricerche, ha provveduto a stilare un elenco con gli alimenti che conterrebbero più quercetina. Non solo l’aglio come toccasana contro invecchiamento precoce, ma soprattutto il radicchio rosso sarebbe l’alimento con più alto contenuto di quercetina. Il radicchio rosso precoce ne conterrebbe 9.79 mg/100 g, contro i 2.1 mg/100 g dell’aglio rosso. Quindi, più di 4 volte migliore, in termini di quantità. L’aglio bianco, invece, ne conterrebbe 1.55 mg/100 g, mentre il radicchio rosso tardivo ne avrebbe 8.06 mg/100 g. Inoltre, un altro alimento che conterrebbe quercetina sarebbe il cappero.

