Il solstizio d’estate porterà fortuna e denaro a questi 3 segni zodiacali grazie anche al raro allineamento di pianeti

A partire dalle civiltà antiche il periodo dell’anno che ci apprestiamo ad affrontare assumeva un significato unico. Il solstizio d’estate è la festa della luce, il momento di massima e più prolungata luminosità solare di tutto l’anno. A Stonehenge, in Inghilterra, migliaia di curiosi ed appassionati si ritrovano all’alba per celebrare di fronte alle immense pietre l’armonia planetaria. Ed infatti la luce del Sole nascente filtra proprio tra i menhir allineati con precisione millimetrica, rinnovando ogni anno una tradizione vecchia quasi quanto la civiltà in Europa.

Si tratta, dicono, di un rituale per la pace e la prosperità. Così avvertiamo anche noi che questo momento è centrale nel calendario astrologico. Non c’è stella, infatti, più influente e importante del Sole per noi. Ed il momento è da sfruttare perché Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno sono allineati. Sembra quasi la lettura dei giorni della settimana, anche se il loro allineamento non è in questo preciso ordine.

Un bel cambio di rotta

A proposito, forse non lo sappiamo, ma è incredibile la ragione per cui i 7 giorni della settimana hanno il nome dei pianeti. Così prepariamoci perché, il solstizio d’estate porterà fortuna ad alcuni in particolare.

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno trascorso mesi di titubanza. Un grande dubbio inatteso li ha scossi dal profondo. Hanno fatto finta di nulla di fronte agli altri, come nel loro stile. Ma forse si trattava del cosiddetto segreto di Pulcinella. Come quando un bambino teme di aver combinato un pasticcio e prova a nasconderlo. Ma sempre massima attenzione alle toppe peggiori del buco ed alle soluzioni che sono fintamente risolutive.

Ora hanno un’occasione d’oro. Risolvere il problema a chiare lettere sarà una forma di purificazione da cui usciranno rafforzati. L’investimento, che potrà essere anche economico, darà frutti sul lungo termine.

Escono da un periodo di bassa autostima i Sagittari. La loro impostazione di vita da animi tenebrosi non li ha aiutati. Hanno però imparato che il lavoro e il metodo ripagano. Probabilmente hanno dovuto accettare delle situazioni potenzialmente conflittuali. Ma hanno mantenuto la calma senza necessità di alzare i toni. Rispondere con i fatti e non avvelenare il pozzo della nostra psiche è sempre un’ottima soluzione. Ora si sentono più forti. La strada potrebbe essere lastricata d’oro per loro. Magari evitassero di sperperarlo alla prima sera.

Il solstizio d’estate porterà fortuna e denaro a questi 3 segni zodiacali grazie anche al raro allineamento di pianeti

I Gemelli sono per eccellenza i custodi del passaggio che dalle tenebre conduce alla luce. Alternano questi stati come se vivessero nelle porte girevoli dei grandi hotel. Ma quando il vento è favorevole, capiscono che il segreto non è non avere alcun problema. Ma avere i mezzi per risolverli. La fortuna è dalla loro perché per una volta sono stati testardi nel non cedere ai venti maligni. Si sono rimboccati le maniche. Se hanno in mente un affare o progetto, potrebbe essere un buon momento per lavorarci su.

Lettura consigliata

Altro che amore e romanticismo, questi segni incompatibili dello zodiaco proprio non vanno d’accordo e semmai si prendono a cornate