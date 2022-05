C’è un borgo in Calabria che ha appena conquistato la Bandiera Blu per le spiagge pulite e l’acqua trasparente. In questo articolo faremo la conoscenza di una località dalle caratteristiche molto diverse, quasi contrastanti. Mare ma anche montagna: in pochi minuti si passa, infatti, dalle alture alla costa meravigliosa con un mare azzurro che si confonde con il cielo.

Tutti sognano Malibù ma in Italia c’è un borgo marinaro con acque incontaminate come l’oceano e il fascino della Magna Grecia, perfetto per le vacanze di luglio e agosto

Nel centro abitato ci si trova immersi nel fascino mediterraneo immaginando questi luoghi quale scenario di poemi epici. Presso la zona marittima, moderni stabilimenti balneari ci portano in una realtà decisamente trendy. Il silenzio delle viuzze del borgo si alterna al ritmo forsennato della tarantella. Questa è Caulonia.

Caulonia Marina : un mare da far invidia a Malibù

Nella zona costiera di Caulonia, il Mar Jonio che bagna la riva di Caulonia è trasparente come le acque dell’oceano. La spiaggia è fatta di sabbia finissima ed è un luogo dove ricaricare le pile dopo un anno di lavoro. La zona balneare è delimitata da due fiumare, Allusa ed Alloro. Hotel e bed and breakfast sapranno accoglierci con l’ospitalità ed l’educazione che connota la gente del luogo.

Quest’anno Caulonia ha ricevuto la Bandiera Blu. Questo riconoscimento viene assegnato annualmente dalla Fondazione per l’educazione ambientale dell’Unione Europea alle località con mare e spiagge più pulite. Abbiamo già parlato di un’altra Bandiera Blu, San Mauro a Mare che si trova a mezz’ora da Riccione e venti muniti da Rimini.

Caulonia: il centro storico

Risalendo la collina circondata dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea, si arriva al centro abitato di Caulonia aggrappato a tre alture. Raggiungendo la cittadina non è difficile immaginare gli eroi greci solcare le onde ioniche. Si pensa che l’antica Kaulon sia stata fondata dagli Achei come dimostrano i reperti archeologici conservati nella vicina cittadina di Monasterace. Arrivati al borgo si rimane ammutoliti dinnanzi al labirinto di viuzze che si dispiegano fra gli edifici in stile bizantino. Da ammirare il Cristo della Colonna scolpito nel legno.

La tarantella

Ad agosto si tiene un festival che attrae persone da tutta Italia: il Kaulonia Tarantella Festival. L’evento coinvolge nel ritmo infuocato della taranta artisti e pubblico. Caulonia è ormai celebre per questo festival che ha visto alla direzione artistica anche Eugenio Bennato.

