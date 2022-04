Con l’arrivo della primavera, sono moltissime le primizie di stagione che finalmente possiamo portare sulle nostre tavole. Addio a cavoli e cavolfiori, benvenuti asparagi, cime di rapa, finocchi e insalatine fresche. E tra le verdure simbolo della primavera, ce n’è una che purtroppo molti non sanno come sfruttare appieno: si tratta dei ravanelli. Il ravanello appartiene alla famiglia delle Brassicaceae, come molte altre verdure che deliziano il nostro palato (cavoli, broccoli, verze a altre), ma se per altre Brassicaceae la tradizione ci propone moltissime ricette diverse, non è così per l’umile ravanello. La maggior parte degli italiani lo utilizza come semplice condimento per insalate. Molti non sanno però che il ravanello è buonissimo anche cotto.

Bastano pochissimi ingredienti per dei ravanelli insoliti e gustosissimi

I ravanelli si possono fare anche cotti, ad esempio sono buonissimi nella pasta, come guarnizione di piatti di carne o anche gratinati al forno. Oggi però vogliamo presentare una ricetta davvero semplicissima che si prepara in 10 minuti e con pochi ingredienti. Si tratta dei ravanelli in padella. Il risultato sarà una delizia gustosa e croccante che piacerà a tutti, persino ai bambini più schizzinosi. Ma vediamo come prepararla.

Non solo in insalata, proviamo questa facilissima ricetta di ravanelli in padella croccanti che piaceranno anche ai bambini

Gli ingredienti sono pochi: ci servono dei ravanelli freschi, uno spicchio d’aglio, dell’erba cipollina fresca, dell’olio, sale e pepe. Tutti ingredienti che la maggior parte degli italiani ha già in casa. Per prima cosa, mondiamo e puliamo con attenzione i ravanelli. Per questa ricetta possiamo utilizzare anche le foglie, che sono perfettamente commestibili. Mettiamole da parte, se lo desideriamo, per poi gettarle in padella all’ultimo momento.

Gettiamo i ravanelli in padella con uno spicchio d’aglio

Non solo in insalata, i ravanelli sono ottimi anche in padella. Tagliamo i ravanelli in quattro spicchi, e gettiamoli in una padella antiaderente con un filo d’olio. Aggiungiamo anche uno spicchio d’aglio fresco. Facciamoli rosolare per circa 5 minuti con il coperchio e poi scoperchiamo la padella. Aggiungiamo sale e pepe. Quando i ravanelli cominceranno a imbrunirsi sulla superficie, formando una sottile crosticina, gettiamo in padella anche l’erba cipollina tagliata a tocchetti grossolani e le foglie di ravanello ben lavate, se le gradiamo. Lasciamo rosolare ancora per qualche secondo. Poi serviamo i ravanelli in padella tiepidi. Possono diventare un ottimo contorno di stagione, sostituendo le patate o i piselli, che generalmente accompagnano la pietanza principale.

