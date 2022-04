Mercati ancora ondivaghi e prospettive di una guerra lunga ed incerta sempre più concrete. Anche perchè dopo la decisione di un possibile embargo europeo sul greggio russo i fari si sono riaccesi non solo sul comparto energetico. Con i numeri delle scorte USA che hanno evidenziato un calo di 8 milioni di barili, in molti si chiedono le dinamiche e soprattutto le tempistiche che permetteranno all’Europa, e quindi all’Italia, di sganciarsi dalla dipendenza da Mosca. Ed anche per la complessità di un quadro variegato il prezzo del petrolio torna a salire.

Intanto dal Governo italiano sono partiti anche i primi provvedimenti per riuscire a risparmiare sui consumi. In particolar modo quelli dettati dall’uso, sempre più vicino con l’arrivo dell’estate, dei condizionatori. Infatti dal primo maggio sono state fissate regole precise sulle temperature da tenere all’interno degli uffici pubblici e di altre strutture. Tra i pochi esentati: ospedali, case di cura e strutture per l’assistenza ai malati.

Il prezzo del petrolio torna a salire con mercati internazionali che provano a ritrovare fiducia

I mercati guardano agli eventi con forte incertezza, la stessa che si riflette sull’andamento dei listini, volatili quanto basta per raccomandare prudenza. Prudenza che si accentua se, all’interno di una più ampia panoramica delle piazze di scambio, si guardano alcuni casi specifici come, ad esempio, Netflix. Dopo la pubblicazione dei dati trimestrali, pubblicazione che ha evidenziato una perdita di circa 200mila abbonati, il titolo ha progressivamente perso terreno fino a lasciare sul parterre praticamente quasi un terzo del proprio valore.

Una parabola discendente che ha fatto andare in ansia molti osservatori del settore tecnologico. Tanto da far pensare ad una possibile fragilità dell’intero comparto. Il primo risultato è stata una serie di downgrade da parte di Wells Fargo che da Overweight abbassa il giudizio su Netflix a Equal Weight. Per gli analisti di JP Morgan arriva a Neutral dal precedente Overweight.

C’è poi, come detto, il capitolo guerra in Ucraina. Si tratta di un evento storico che ha riportato alla ribalta anche un settore industriale che sta attirando, e non poco, le attenzioni degli operatori. Da UBS, ad esempio, hanno scelto alcuni titoli su cui investire, con rating Buy. Un primo nome è Barnes Group. Ma il consiglio di comprare è, tra gli altri, anche per The Boeing Company, Lockheed Martin, Raytheon Technologies e Howmet.