I porri sono certamente tra le verdure invernali più amate. Non solo sono deliziosi, ma sono anche immensamente versatili in cucina. Possiamo utilizzarli per preparare contorni, ma anche come ottimi ingredienti per primi piatti come risotti e pasta. Si prestano ad essere cotti in padella, al forno, bolliti o in mille altri modi. Purtroppo però, molti di noi non sono molto avventurosi quando si tratta di cucinare i porri, e finiscono sempre per prepararli seguendo le solite due o tre ricette. Oggi invece proponiamo una ricetta unica e semplicissima, per trasformare i porri in un piatto da leccarsi i baffi che certamente piacerà a tutta la famiglia. Vediamo come.

Non solo risotti e contorni, chi non cucina il porro così non sa cosa si perde

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Si tratta dei porri gratinati al forno. I porri si prestano particolarmente alla cottura al forno, sono infatti verdure relativamente compatte e ricche di fibra, ma anche morbide e succose. Ideali per una pietanza al forno. Saranno ottimi da servire come contorno o come secondo a sé stante. La ricetta è semplicissima e veloce. Vediamo quindi come preparare i porri gratinati al forno. Non solo risotti e contorni, chi non cucina il porro così non sa cosa si perde.

Ingredienti per porri gratinati al forno

una manciata di porri interi, privati di radici e estremità delle foglie;

olio;

sale;

pepe;

pangrattato.

formaggio parmigiano o simili (facoltativo);

peperoncino, se gradito.

Preparazione

Per prima cosa mondiamo i porri e eliminiamo la parte radicale e l’estremità delle foglie più coriacee. Poi tagliamoli nel senso della lunghezza. Se i porri sono molto grandi possiamo anche tagliarli in quattro parti, sempre nel senso della lunghezza.

Disponiamo i porri in una teglia capiente ben oliata. Condiamoli con olio, sale, pepe, e peperoncino se gradito. In ultimo, cospargiamo del pangrattato sulla superficie dei porri.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Trascorsi i i 15 minuti, estraiamo la teglia e aggiungiamo del formaggio grattugiato. Poi inforniamo nuovamente in modalità grill per altri 5 minuti circa. Teniamo sempre d’occhio i porri per evitare che si brucino. Quando il formaggio comincerà a formare una crosticina croccante, il nostro piatto è pronto. Serviamoli ben caldi.

Variazione con besciamella

Se vogliamo un piatto più sostanzioso possiamo cospargere i nostri porri con della besciamella prima di infornarli. In questo caso lasciamoli cuocere circa 5 minuti in più.

