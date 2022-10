Non solo il succo, ecco 4 ricette con la melagrana semplici e originali

A partire da ottobre le tavole, a fine pasto, si riempiono di chicchi della melagrana, un frutto leggendario e molto antico. La pianta, la punica granatum, della famiglia delle Lythraceae, ha origine in Persia e oggi presente in svariate parti del Mondo, compreso il bacino del Mediterraneo.

I chicchi rubino, dal sapore agrodolce, sono racchiusi all’interno di una buccia coriacea e robusta, dal colore rosso e arancio, e attaccati a una membrana gialla.

Esistono diverse leggende e curiosità attorno a questo frutto autunnale, considerato da molti popoli come simbolo di fertilità, passionalità e prosperità. Oltre a essere una pianta decorativa splendida, possiamo usare gli arilli succosi per delle gustose bevande. Ma non solo il succo, ecco 4 ricette con la melagrana da poter preparare in casa.

Cosa contiene il frutto del melograno e a cosa fa bene

I semi del melograno non sono solo buoni e gustosi da mangiare, ma hanno delle proprietà nutrizionali davvero sorprendenti. 100 grammi di arilli contengono circa 63 calorie, 4 grammi di fibre, 236 gr di potassio, ma anche fosforo, magnesio, vitamina C e acido pantotenico. Grazie a questi elementi potrebbe mantenere in salute l’intestino, favorire la digestione, controllerebbe i livelli del colesterolo e contrasterebbe i radicali liberi.

Come fare il succo senza estrattore

Il modo più semplice per assaporare il gusto intenso dei chicchi è preparare un nutriente succo, sbucciando il frutto con molta pazienza. Il metodo più veloce per recuperare gli arilli è schiacciare il frutto delicatamente sul tavolo prima, poi basterà tagliarlo in 4. In alternativa, sezioniamolo in 2 e con l’aiuto di un cucchiaio diamo dei colpi decisi sulla buccia per far cadere i chicchi.

Per realizzare il succo possiamo frullare gli arilli e filtrarli oppure spremere il frutto con un semplice spremi agrumi, senza dover usare l’estrattore.

Non solo il succo, ecco 4 ricette con la melagrana da mettere in tavola

Sembra incredibile ma con i chicchi possiamo preparare un ottimo risotto, con l’aggiunta di pochi ingredienti. Bisognerà rosolare della cipolla bianca tritata, poi il riso, da sfumare con del vino bianco o altro, aggiungiamo del brodo vegetale. A fine cottura mettiamo anche gli arilli, dei cubetti di primo sale e arricchiamo il piatto con della frutta secca tritata.

Se preferiamo la pasta al forno, invece, l’idea è perfetta per un pranzo domenicale. Usiamo dei rigatoni o conchiglioni e farciamoli con robiola, melagrana e piccoli pezzi di bacon. Inforniamo la pasta e a metà cottura versiamo un filo d’olio e del pangrattato e cuociamo a 180 gradi per 15 minuti.

Sarà veloce anche preparare un secondo appetitoso, creando delle palline di ricotta e formaggio grattugiato, poi ricoperte completamente di chicchi. Anche il pesce si sposa benissimo con il sapore della melagrana. Mettiamo in padella dei filetti di salmone, sfumiamo con del vino bianco, aggiungiamo delle fette di zenzero e i chicchi. Impiattiamo e serviamo insieme a della salsa di yogurt alle erbe.

