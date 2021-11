Saper cucinare è un’arte, chi lo fa per professione ha alle spalle anni ed anni di studio ed esperienza. Chi ha avuto la fortuna di osservare le nonne in cucina ha saputo rubare i trucchetti per rendere delle semplici pietanze dei capolavori.

Cucinare per passione e anche per il forte senso di convivialità, può dare anche molte soddisfazioni, soprattutto se vediamo le facce compiaciute degli invitati. In realtà, oltre saper usare la creatività, davanti i fornelli bisognerebbe rispettare anche delle regole di preparazione.

L’improvvisazione è un’arma a doppio taglio, solo chi conosce bene le tecniche può usarla con disinvoltura. Ad esempio, è indispensabile sfumare alcuni piatti, per esaltarne il gusto e avere risultati eccellenti.

Per mettere in pratica questa tecnica, l’ingrediente necessario è il vino, rosso o bianco dipenderà dagli altri ingredienti della ricetta. In questo caso c’è poco da improvvisare, perché se non abbiamo una bottiglia in casa, spesso dobbiamo rinunciare a tutta la preparazione. Invece, esistono degli elementi che sostituiscono alla perfezione il vino, bianco, rosso o frizzante.

Pochi utilizzano queste strepitose alternative al posto del vino bianco per sfumare pesce e risotti

Se non abbiamo neanche un goccio di vino o non possiamo berlo, in nessuna forma, per vari motivi, niente paura, perché possiamo usare altro per sfumare le nostre pietanze. Solitamente usiamo il vino bianco per il pesce o risotti vari, mentre quello rosso per soffritti, carni rosse e bianche, in modo che i sapori esplodano.

In realtà, esistono moltissime e valide alternative che doneranno ai piatti un gusto unico e straordinario. Il primo ingrediente che potremmo utilizzare è l’aceto di vino bianco. Usiamolo diluito in parti uguali con l’acqua, perché il sapore è molto deciso. Se preferiamo delle note più fruttate, non solo per il pesce e i risotti, potremmo impiegare altri tipi di aceto, a base di frutta, sempre diluiti.

Ottimo per sfumare alcuni tipi di carni è il ginger ale, speziato e dal sapore leggermente acidulo, perché contiene birra, zenzero e limone.

Anche la vodka, marsala, bourbon potrebbero essere adatti per insaporire con carattere carni bianche e rosse ed addirittura verdure, pasta e risotti.

Bevande a base di frutta

Se proprio non vogliamo inserire nessuna base alcolica ai nostri piatti, possiamo prendere in considerazioni alcuni succhi per sfumare.

Simile al vino rosso, ma analcolico, è il succo di melograno, non è troppo dolce ed è anche molto nutriente.

Il succo di mirtillo, se mischiato a qualche goccia di aceto, perché troppo dolce, è anche adatto a dare carattere a molti piatti.

Anche il succo di pomodoro e di limone sono ottimi sostituti, anche se pochi utilizzano queste strepitose alternative al posto del vino bianco per sfumare pesce e risotti.