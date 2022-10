4 idee per riciclare le presine da cucina vecchie e arredare casa e giardino

Una regola non scritta delle pulizie di casa sottolinea come la cucina debba essere la stanza più pulita e ordinata in assoluto. Non è soltanto una questione estetica. Avere una cucina pulita e ben organizzata ci fa risparmiare tempo e guadagnare in salute. Il modo migliore per ottenere il risultato è quello di liberarsi degli oggetti inutili e superflui. Attenzione, però, a non buttare via tutto troppo in fretta. Alcuni possiamo riutilizzarli con creatività per arredare la casa e il giardino. Oggi parleremo proprio di questo e scopriremo 4 idee per riciclare le presine da cucina. Anche se sono vecchie o rovinate.

Come arredare le pareti con le presine

Le presine di stoffa o fatte con l’uncinetto sono un grande classico nelle case italiane. Se ne abbiamo qualcuna anche noi e non sappiamo cosa farne una buona idea è quella di trasformarle in decorazioni da parete.

Prendiamo le più colorate intonate all’arredamento e attacchiamole a una parete con dei semplici chiodi. Oppure appendiamole a dei nastri disposti in parallelo. O ancora fissiamole a un pannello e trasformiamole in un quadretto per la sala. Facciamoci guidare dal gusto e lasciamo spazio alla fantasia.

Togliamo gli spifferi da porte e finestre

Uno dei modi migliori per risparmiare sulla bolletta del riscaldamento è quello di togliere tutti gli spifferi da porte e finestre. Per farlo possiamo usare le presine che non ci servono più in cucina. Se lo spiffero è piccolo possiamo prendere la presina, chiuderla a cilindro con un elastico e metterla davanti alla corrente d’aria. Se invece è più grande e abbiamo più presine possiamo creare un para-spifferi aiutandoci con ago e filo.

Trasformiamo le presine in cuscini colorati

Sempre con ago e filo possiamo dare una svecchiata al salotto. Le presine di stoffa sono infatti perfette per rivestire i cuscini. Ci basterà fissarle alla fodera del cuscino e cucirle una accanto all’altra. Con lo stesso procedimento possiamo rivestire poltrone e divani. Oppure creare delle vere e proprie coperte perfette in vista dell’inverno in arrivo.

4 idee per riciclare le presine da cucina e abbellire i vasi delle piante

L’ultima idea geniale per riciclare presine rovinate è quella di trasformarle in rivestimenti per i vasi da esterno. Non soltanto daremo un tocco di colore al giardino invernale. Se scegliamo quelle più colorate molto probabilmente riusciremo a tenere lontani dalle piante alcuni degli insetti e dei parassiti più dannosi.

In questo caso avremo bisogno di più presine possibile e di qualche nozione base di taglio e cucito. Ma il risultato è assicurato e potrebbe davvero stupirci.

