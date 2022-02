I rimedi naturali sono i tradizionali metodi della nonna che ci aiutano a risolvere i piccoli problemi della vita di tutti i giorni. Utilizzano, di solito, i prodotti forniti dalla natura, per garantire il benessere fisico e mentale dell’uomo. Ma non solo, sono utilizzati anche per aiutare nelle pulizie di casa. Ad esempio, pensiamo al limone che elimina il calcare ed è dotato di un forte potere sbiancante. Ma anche alcune erbe aromatiche o spezie, che sono utilizzate per le pulizie e per eliminare i cattivi odori.

Ma torniamo ai rimedi naturali usati per curare i piccoli problemi di salute. Si ratta di “preparati” a base di piante, erbe officinali, radici, ecc., che sfruttano le loro proprietà e principi attivi.

In antichità rappresentavano l’unico modo per curare la popolazione. Ma ancora oggi, alcune di queste piante sono utilizzate in campo erboristico e medico.

Non solo erbe aromatiche

Anche le spezie sarebbero un vero e proprio toccasana per la salute. Utilizzate per insaporire ed esaltare il sapore degli alimenti, sono anche dotate di proprietà davvero eccezionali.

Parliamo, ad esempio, dei chiodi di garofano, che nulla hanno a che fare con i fiori molto conosciuti e coltivati in giardino. Una spezia utilizzata fin dall’antichità e che si ricava dal Syzygium aromaticum.

I chiodi di garofano hanno un sapore molto caratteristico. Una leggera piccantezza è accompagnata da una nota dolce e balsamica.

Sono utilizzati per esaltare il sapore delle zuppe, del formaggio, dei sughi, e così via. Ma sono anche usati nei dolci, nei liquori e nelle bevande calde come il vin brulè.

Non solo il mal di denti ma questa spezia spesso sottovalutata potrebbe anche alleviare stanchezza e spossatezza

I chiodi di garofano avrebbero delle proprietà antinfiammatorie, infatti sarebbero utilizzati per il trattamento delle malattie odontostomatologiche. Sarebbe sufficiente adagiare questa spezia in prossimità del dente dolorante per avere un rapido sollievo.

L’olio contenuto in questa spezia avrebbe una serie di proprietà davvero eccezionali. Secondo gli esperti aiuterebbe anche in caso di stanchezza e depressione. Una sorta di tonico rivitalizzante da utilizzare nei periodi di forte stress e di malessere psicofisico. Stimolerebbero anche la pressione sanguigna e sono per questo considerati, nella tradizione popolare, un ottimo afrodisiaco.

Naturalmente per ulteriori informazioni a riguardo è sempre consigliato consultare il medico di fiducia.

Quindi non solo il mal di denti ma i chiodi di garofano potrebbero anche ridurre la spossatezza ed essere un ottimo antidepressivo naturale.

Approfondimento

Per alleviare il mal di denti e renderli più bianchi potremmo usare questi validi rimedi della nonna