Febbraio sta quasi per terminare e tra un paio di settimane inizierà un mese che nella mente di tutti ha il significato di rinascita. A marzo, infatti, la natura inizia a risvegliarsi, le temperature si fanno sempre più miti e le giornate si allungano.

Questa metamorfosi influisce parecchio anche su noi esseri umani, che viviamo il cambio di stagione come un rinnovamento anche del corpo e della mente.

Anche secondo l’oroscopo, si prevede aria di cambiamento per alcuni segni zodiacali che verranno favoriti dalla sorte e dalle stelle. Vediamo insieme quali saranno.

Un segno d’aria

Il terzo mese di questo 2022 sarà veramente favorevole per i nati sotto il segno dei Gemelli. Già dai primi giorni, infatti, il transito di Giove e Saturno porterà un’incredibile ventata di positività, soprattutto in ambito lavorativo. Qui, la vera sfida sarà mantenere un buon rapporto con i colleghi e col datore di lavoro, magari lasciandosi alle spalle vecchie discordie. Con questo spirito di collaborazione, arriveranno tantissime opportunità e finalmente si potrà iniziare a lavorare in progetti più gratificanti e remunerativi.

Per quanto riguarda i sentimenti, invece, la fase di miglioramento è già iniziata a partire dalla festa di San Valentino. Aspettiamoci quindi molto da marzo, perché sarà davvero ricco di sorprese.

Marzo inizierà col botto per questi 3 segni zodiacali che verranno travolti da soldi e fortuna

Dopo un inizio dell’anno non proprio esaltante, anche per il segno dell’Ariete marzo sarà il mese della svolta. Nella prima settimana vedremo il transito di Venere e Marte che, insieme a Saturno, faranno da guida per tutto il mese.

A migliorare sarà sicuramente la situazione sul lavoro, soprattutto per i liberi professionisti, che avranno nuovi clienti da gestire e soddisfare. Questo porterà certamente più guadagni, ma occhio alla salute. Ogni tanto sarà importante anche concedersi qualche attimo di relax, lontano dagli impegni e dalla routine.

In famiglia e nel rapporto di coppia, marzo sarà invece un mese di passaggio in cui la situazione andrà sempre migliorando. La passione ed i sentimenti, infatti, saranno i protagonisti della primavera e quindi bisognerà soltanto attendere.

Oltre a Sagittario ed Ariete, il mese di marzo inizierà col botto anche per il Capricorno. La fortuna inizierà a farsi sentire già dal 16 febbraio, con la famigerata “Luna della Neve” che travolgerà questo segno di soldi e successi. Gli ultimi giorni di febbraio e le prime settimane di marzo saranno quindi molto frenetiche e scoppiettanti in ogni aspetto della quotidianità.

Dal lavoro alla famiglia, dalla salute alla fortuna, finalmente per il Capricorno si aprirà una stagione davvero da incorniciare.