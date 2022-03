Ecco come porteremo i capelli lunghi e corti per la primavera estate 2022, seguendo la moda dai 18 ai 70 anni

Il vento della nuova stagione invita le donne a cambiare look. Quindi, compare la voglia di novità e di aggiungere qualcosa di diverso e più intrigante alla nostra immagine. Pertanto, o si ricorrerà a tagli più o meno drastici, oppure, semplicemente, si aggiungerà al proprio qualche tocco di eccentricità. Vediamo, dunque, quali sono i tagli alla moda per la stagione primavera estate 2022, che si adattano a tutte le fasce di età. La fortuna è che le tendenze delle passerelle, pur essendo all’insegna del cambiamento, non riportano stili eccessivamente drastici. Si tratta, infatti, di tagli abbastanza semplici che non richiedono grande manutenzione.

In particolare abbiamo capelli lunghi con scalature, anche sulle punte, caschetti pari e pixie cut con frangia. Per chi, invece, è in vena di qualcosa di trasgressivo, non mancano idee più d’avanguardia come haircut scalati, shag o tagli più geometrici come il bowl cut. Poi, frange e ciuffi laterali, frange lunghe e piene e scalature sia sulle lunghezze, che solo sulle punte.

I tagli lunghi e corti

Naturalmente, come ogni primavera, i capelli lunghi rimarranno sulla cresta dell’onda. Ritornano di moda i ricci lunghi, vaporosi e voluminosi, sistemati con una riga centrale o con una frangia altrettanto riccia. Ancora, non mancherà il classico taglio lungo, liscio e pari, talvolta corredato da una frangia piena, appoggiata alle sopracciglia. Poi, per dare forma ai capelli lunghi, basterà aggiungere delle scalature. La particolarità degli scalati primavera estate 2022, però, è che la scalatura si concentrerà sulle punte, per dare maggiore movimento. Dunque, ecco come porteremo i capelli lunghi nel prossimo futuro.

Ma non è finita qui. Per chi vuole tagliare un po’ con tutto, il cambio stagione rappresenterà l’occasione per il ritorno alla ribalta del caschetto pari. Insomma, varieranno le lunghezze, andando dal bob al taglio al mento, ma la modalità imposta sarà il taglio netto! Il risultato? Una chioma elegante e versatile, facile da associare ad ogni look di abbigliamento.

Ecco come porteremo i capelli lunghi e corti per la primavera estate 2022, seguendo la moda dai 18 ai 70 anni

Talvolta, alle predette indicazioni, si possono fare delle variazioni, finalizzate ad esaltare specifiche parti del viso. Ad esempio, la frangia piena su un caschetto lungo sarà un taglio perfetto per far risaltare gli occhi. Chi, però, non si accontenta e vuole rivoluzionare completamente il suo stile, può ricorrere ad un pixie cut. Anche qui, una grande protagonista sarà la frangia, da portare cortissima o in versione più lunga, a seconda dei gusti. Il tutto, purché si tratti di una frangetta a punte, necessaria per donare movimento. Insomma, una varietà di scelte davvero interessanti per la prossima stagione!

