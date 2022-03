La moda estiva lancia capelli lunghi a tutte le età, ma ecco 8 segreti per una chioma lucente, folta e morbida come seta

In vista dell’estate, il look più gettonato è la chioma fluente, lunga almeno fino a metà schiena. Tuttavia, per poter portare i capelli così, anche a 50 anni, occorre curarli con grande dedizione. Per donarci bellezza, infatti, essi devono apparire lucidi, corposi e in salute. Come il viso e tutte le altre parti del corpo, infatti, i capelli vanno curati con attenzione e dedizione.

Dunque, vediamo insieme quali sono gli 8 segreti per poter sfoggiare capelli lunghi ma sani, tutta l’estate. Anzitutto, dobbiamo dedicarci a trattarli con maschere ed impacchi, nutrendoli proprio come si fa con la pelle del viso. Quindi, è fondamentale utilizzare almeno una volta alla settimana impacchi, da tenere in posa, prima del lavaggio abituale.

Per realizzarli, è consigliabile usare ingredienti casalinghi, come: olio d’oliva, burro di cocco o di ricino e simili prodotti naturali. Poi, usare anche una maschera da risciacquo, che sia più ricca o meno a seconda che i capelli siano doppi o sottili.

Altri consigli per una chioma in salute a tutte le età

Il secondo segreto è quello di evitare il contatto tra i capelli e le fonti di calore, che ne danneggiano il fusto. Quindi, occorre evitare: phon troppo caldo e troppo vicino, nonché l’acqua calda durante il lavaggio. Il rischio è quello di bruciarne la struttura, dando vita all’effetto “scopino”.

In questo senso, dunque, è meglio abbandonare l’uso delle piastre liscianti, ricorrendo a metodi alternativi. Terzo segreto riguarda l’utilizzo del pettine. Di base, i capelli vanno pettinati, per evitare il formarsi dei nodi, ma anche per far ciò, bisogna usare delle precauzioni.

Anzitutto, è meglio pettinarli da asciutti, perché la struttura capillare è più resistente rispetto a quando sono bagnati. Quindi, il rischio di spezzarli è minore. Addirittura, potremmo dire che la migliore spazzola per i nostri capelli sia la mano o, comunque, una molto delicata.

Sicché, per seguire la moda estiva che lancia capelli lunghi a tutte le età, occorre davvero curarli come veri e propri gioielli! Veniamo, dunque, alla quarta regola da seguire, che è quella di spuntarli almeno ogni due mesi, utilizzando tinture di alta qualità.

Ma non è finita qui. Il capello va assolutamente idratato, ricorrendo a diversi metodi, quali:

impacco di tuorli d’uovo, olio d’oliva, diluiti con un cucchiaio d’acqua;

evitando lavaggi troppo frequenti, che hanno l’effetto di seccarli;

bere molta acqua;

i capelli vanno risciacquati con acqua fredda, che ne esalta lo splendore e ne aumenta l’idratazione, donando una maggiore vitalità e salute.

Ecco, dunque, le regole da seguire per poter cavalcare l’onda della moda del capello lungo. Ciò, senza temere di stare male, anche a 50 anni!