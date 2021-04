Viva la pappa col pomodoro cantava Rita Pavone. Certo, i piatti gourmet sofisticati e dal gusto intenso piacciono a tutti ma una salsa di pomodoro è tutta un’altra cosa. Specialmente fatta in casa. Un buon sugo di pomodoro è il segreto del successo di tantissime ricette. Il pomodoro è uno degli ingredienti che non devono mancare mai a casa perché può essere il protagonista di diverse buone ricette. Ci può salvare quando non abbiamo idea di cosa cucinare o quando un piatto non è venuto bene.

In questo articolo parleremo di come fare un buon sugo di pomodoro pronto in pochi minuti.

Il segreto per fare un buon sugo è avere precisione nel seguire delle semplici ma essenziali regole. Ecco gli errori da evitare per una salsa di pomodoro strepitosa e un segreto per togliere l’aspro.

Per la salsa con pomodori freschi

Gli errori da non fare per una salsa di pomodoro strepitosa non sono tanti però sono essenziali da evitare:

lavare approssimativamente. È molto importante lavare bene ciascun pomodoro e levare il gambo con le foglie.

privarli di pelle e semi. Non c’è bisogno di levare la pelle e i semi prima della cottura poiché questi verranno levati successivamente dall’attrezzo apposito.

optare per pomodori molto maturi. Nella scelta del pomodoro è importante optare per quelli visibilmente belli da vedere. Piccole macchie o ammaccamenti potrebbero alterarne il sapore.

Segreto della nonna per eliminare l’aspro del pomodoro nella passata

Per chi sceglie di acquistare la passata di pomodoro per fare due spaghetti veloci il segreto è dosare bene le quantità. Il rimedio della nonna efficace per rimuovere la nota aspra è aggiungere giusto un pizzico di bicarbonato. Oltre questo bisogna dosare tra zucchero e sale, mano a mano che si assaggia la salsa. Importante anche è il soffritto. C’è chi opta per il soffritto di cipolla e chi per quello d’aglio, il soffritto darà alla salsa quella nota di sapore in più. Il tocco finale che non deve mancare è il basilico.

Soffritto di cipolla o aglio, zucchero, sale, bicarbonato e basilico e il gioco è fatto.

Ecco gli errori da evitare per una salsa di pomodoro strepitosa e un segreto per togliere l’aspro.